Keine Apple-KI in Sicht | MacBook Pro Testsieger | iPhone 15 Pro mit neuem Stumm-Knopf – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Mit Apples KI-Kompetenz ist es nicht weit her, das wissen wir nicht erst, seit große Sprachmodelle zu den Stars der Tech-Branche geworden sind. Leider wird sich daran auch so rasch nichts ändern, doch an anderer Stelle kann Apple sich immerhin freuen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat zwar die erste Sprachassistentin vorgestellt, doch Siri hätte zwischenzeitlich wohl mehr als eine Weiterbildung gebraucht. Nun, da Microsoft zeigt, wie nah ein Sprachmodell zumindest an gefühlte künstliche Intelligenz kommen kann, ist es umso trauriger, wo Apple im Vergleich dazu noch immer steckt, hier dazu mehr.

Das MacBook Pro ist ein Testsieger

Erfreulicher dagegen diese Entwicklung: Die Stiftung Warentest, deren Wort noch immer Gewicht und Klang in deutschen Haushalten hat, findet das MacBook Pro „sehr gut“. Teuer, gewiss, aber ein hervorragendes Gerät, hier die Infos.

Das iPhone 15 Pro mit neuen Tasten

Immer wieder wirft man uns vor, wir würden zu viele Gerüchte verbreiten. Nun ja, ich kann es nicht ändern, das ist eben unser Job. Wen es also nicht interessiert, wie die Lautstärke- und Stumm-Taste des iPhone 15 Pro aussehen könnten, sollte besser nicht hier klicken.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple wird bald einen Apple Store in Indien eröffnen, lange genug hat es ja gedauert. Nun soll dem ersten Ladengeschäft dann auch bald ein zweites folgen, hier die Infos.

In Russland wird den Beamten das iPhone verboten

Für manche Beamte im russischen Staatsdienst heißt es bald: „Begrabt mein iPhone an der Biegung des Flusses!“ Die Bediensteten sollen ihre Apple-Telefone nämlich entsorgen – Spionagegefahr, hier die Infos.

Der MackTracker wird aktualisiert.

Apples Produktportfolio ist groß, das menschliche Gedächtnis eher nicht. Journalisten sollten daher die App MackTracker haben, um immer im Bilde zu sein. Ich habe sie zwar nicht, aber sie hat jetzt auch die neuesten Produkte, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Dienstag wünschen.

