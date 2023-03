Home Mac Warentest: MacBook Pro mit M2 Pro ist sehr gut

Apple kann ein weiteres seiner Produkte als Testsieger bezeichnen. Die Stiftung Warentest war vom neuen MacBook Pro 2023 überzeugt und gab Bestnoten. Der Preis vermochte zwar nicht zu begeistern, das überrascht aber auch nicht wirklich.

Die Zeiten, in denen die Stiftung Warentest reihenweise Apple-Produkte durchfallen ließ, sind scheinbar vorbei. Zuletzt erhielten Apples Produkte häufiger wohlwollende Beurteilungen der in Deutschland noch immer populären Zeitschrift, auf deren Urteil sich viele Verbraucher verlassen. Das neue MacBook Pro ist „sehr gut“ für die Warentester, es erhielt die Note 1,5. Auch der Vorgänger mit M1 Pro-Chip war schon so benotet worden.

Nur minimale Verbesserungen

Der Test unterstreicht, was andere Reviews und auch das Datenblatt offenbart haben. Apple hat nur hier und da Weiterentwicklungen betrieben. Da diese aber auf hohem Niveau erfolgten, bleibt die Gesamtnote so gut.

Das Display ist noch ein wenig heller, die Kamera wurde bei Fotos und Videos etwas besser.

Die Akkulaufzeit des großen Modells liegt bei der Videowiedergabe mit mittlerer Helligkeit bei 14:30 Stunden und damit kaum verändert, beim Surfen mit maximaler Helligkeit ist 20 Minuten früher als beim Vorgänger Schluss.

Das Vollladen braucht 2:10 Stunden und damit zehn Minuten mehr als der Vorgänger benötigt. Übrigens erhielt das 14 Zoll-Modell nur eine 1,6, also eine 2+. Die minimal schlechtere Laufzeit machte hier den Unterschied.

Wenig überraschend ist den Testern der Preis zu hoch. Sie verweisen auf eine Reihe guter und vor allem günstiger Notebooks mit Windows, die viele Anforderungsprofile gleichtut bedienen, wie ein Mac.

