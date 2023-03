Home Apple Nach ewigen Verzögerungen: Erster Apple Store Indiens vor Eröffnung

Es geht voran: Apple wird bald seinen ersten Store in Indien eröffnen. Bis zu diesem Moment hat es geradezu ewig gedauert, Apple will seine Position in Indien stärken, doch ohne eigenes Vertriebsnetz ist das schwierig.

Apple wird bald seinen ersten eigenen Apple Store in Indien eröffnen. Diesen Plan verfolgt das Unternehmen schon seit Jahren, doch immer wieder kam es zu Verzögerungen und Problemen. Auch der Online Store in dem Land ist erst seit relativ kurzer Zeit auch wirklich online.

Nun aber ist es bald geschafft, wie zuletzt asiatische Wirtschaftsmedien berichten. Der erste Store wird in der Metropole Mumbai im Jio World Drive eröffnet, einem Einkaufszentrum, das vor allem Premium-Brands beherbergt. Der Store soll die Produkte des Unternehmens auf einer Verkaufsfläche von mehr als 2.000 Quadratmetern präsentieren. Nächsten Monat will Apple Eröffnung feiern.

Zweiter Apple Store in Indien soll bald folgen

Wenig nach der Eröffnung des ersten Ladengeschäfts in Indien soll auch schon der zweite Standort folgen. Er werde in der Hauptstadt Delhi angesiedelt sein. Fünfmal so groß, wird er in der Select Citywalk Mall eröffnet, heißt es.

Obwohl Apple in Indien einen der größten Absatzmärkte der Welt vorfindet, tut sich das Unternehmen noch schwer in dem Land. Langfristig möchte man aber nicht nur viele iPhones an indische Konsumenten verkaufen, sondern viele der Geräte möglichst auch in Indien fertigen, um weniger abhängig von China zu sein. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, mit welchen Schwierigkeiten Apple es hier zu tun bekommt.

