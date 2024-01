Home Daybreak Apple iPhone: Frontkamera soll deutlich verbessert werden | Auf WWDC erwartet: Siri soll durch generative KI besser verstehen | Apple Music zeigt durchgehend Fehlermeldung an – Daybreak Apple

iPhone: Frontkamera soll deutlich verbessert werden | Auf WWDC erwartet: Siri soll durch generative KI besser verstehen | Apple Music zeigt durchgehend Fehlermeldung an – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das iPhone soll künftig eine deutlich verbesserte Frontkamera erhalten. Darüber hinaus soll auf der kommenden WWDC eine deutlich verbesserte Version von Siri präsentiert werden. Unterdessen scheint Apple Music derzeit ein Problem mit der Synchronisierung der Mediathek zwischen iPhone und Mac zu haben. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone: Frontkamera soll deutlich verbessert werden

In künftigen Generationen des iPhones soll eine überarbeitete Version der Frontkamera verbaut werden. Diese soll die doppelte Anzahl an Megapixeln sowie ein zusätzliches Objektivelement besitzen. In welchem iPhone-Modell diese zum ersten Mal Anwendung finden dürfte, erfahrt ihr hier.

Auf WWDC erwartet: Siri soll durch generative KI besser verstehen

Apple möchte Siri von Grund auf erneuern und setzt dabei vor allem auf künstliche Intelligenz. Die neuen Funktionen sollen zeitgleich mit der kommenden iOS-Version auf der diesjährigen WWDC vorgestellt werden. Weitere Details dazu, wie genau diese aussehen könnten, findet ihr hier.

Apple Music zeigt durchgehend Fehlermeldung an

Abonnentinnen und Abonnenten von Apple Music klagen zurzeit darüber, dass ihnen stets die gleiche Fehlermeldung angezeigt wird. Dabei handelt es sich um ein Problem bei der Synchronisierung ihrer Playlists zwischen verschiedenen Geräten. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Prognose: So wird das Apple-Hardware-Jahr 2024

Welche Produkte dürfte Apple in diesem Jahr vorstellen? Hier findet ihr eine zuverlässige Prognose.

macOS 14.3 Public Beta 2 kann geladen werden

Freiwillige Testerinnen und Tester können ab sofort die neue Public Beta von macOS 14.3 downloaden. Mehr dazu hier.

iOS 17.2 wird nicht mehr von Apple signiert

Das Unternehmen hat die Signierung der vorherigen Version von iOS 17 gestoppt, wodurch Nutzerinnen und Nutzer nach einer Aktualisierung auf iOS 17.2.1 nicht mehr zu dieser zurückkehren können. Mehr dazu hier.

