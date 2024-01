Home iPhone 24 MP: Die iPhone-Frontkamera soll besser knipsen

Apple wird zukünftige iPhone-Generationen wohl mit einer deutlich verbesserten Frontkamera ausstatten. Deren Auflösung könnte sich im Vergleich zur aktuell genutzten Frontkamera verdoppeln, prognostizieren Analysten. Allerdings wird dieser Schritt wohl erst für das übernächste iPhone erwartet.

Apple könnte in zukünftigen iPhones eine deutlich verbesserte Frontkamera einbauen. Diese soll in kommenden Modellen mit 24 Megapixeln auflösen, prognostiziert der bekannte und in der Regel gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo von TF International Securities. In einer aktuellen Einschätzung schreibt er, dass Apple diesen Schritt im iPhone 17 gehen könnte.

Derzeit nutzt Apple im iPhone eine Frontkamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln und einem Objektiv, bestehend aus fünf Kunststoffelementen.

iPhone 16 wohl ohne größere Änderungen an der Frontkamera

Die Frontkamera des iPhone 16 wird sich laut Kuo kaum von der in aktuellen Modellen unterscheiden, diese kommt im iPhone 14 und 15 zum Einsatz.

Apple hat in der Vergangenheit alle drei Jahre ein größeres Upgrade der Frontkamera vorgenommen. Die aktuelle Generation erhielt ab dem iPhone 14 etwa einen Autofokus.

Die Frontkamera im iPhone 16 soll zudem aus sechs statt wie bisher fünf Objektivelementen bestehen, zusätzliche Elemente können die Bildqualität speziell bei Aufnahmen mit wenig Licht verbessern, indem die Lichtübertragung zum Sensor verbessert und Verzerrungen wirksamer verhindert werden können. Es ist davon auszugehen, dass alle Modelle des iPhone 17 die verbesserte Frontkamera erhalten werden.

Das iPhone 17 Pro wird zudem wohl das erste iPhone-Modell sein, bei dem Apple Face ID komplett unter das Display verlagern wird.

