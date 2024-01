Home Featured Das Apple-Hardware-Jahr 2024 – die einzig sichere Prognose (Die Kolumne)

Das Apple-Hardware-Jahr 2024 – die einzig sichere Prognose (Die Kolumne)

Menschen suchen Muster. Apple findet Geld.

Welche Hardware bringt Apple im nächsten Jahr? Jedes Jahr machen Leaker, Analysten und alle dazwischen den Fehler, die Muster aus den vergangenen Jahren zu suchen. Weil es im letzten Jahr kein A gab, wird es in diesem Jahr ein A geben. Weil es im letzten Jahr B im Februar gab, wird es in diesem Jahr wieder ein B im Februar geben. Weil das Line-up in grauer Vorzeit so war, wird es in diesem Jahr wieder so sein. Weil das große Gerät noch fehlt, wird es das große Gerät bald geben. Warum machen wir das? Weil der Homo sapiens Muster benötigt, um in einer Welt mit Säbelzahnkatzen überleben zu können.

Was aber macht Apple? Ihr Kolumnist vermutet, Apple interessieren all diese Muster nicht. Im Gegenteil, die Verantwortlichen werden sich einen Spaß daraus machen, das Unerwartete zu tun, damit die Welt etwas hat, um über Apple zu reden. Expect the Unexpected! Dabei schaut Apple genau, was den größten Nutzen bringt. Befreien wir unseren Geist also vom Ballast des Vergangenen und spekulieren wild, wie Apple in 2024 den größten Nutzen in Aufmerksamkeit und Dollar hätte (Achtung! Reine Spekulation!):

Januar: Vision Pro mit Apple TV plus plus

Noch im Januar, sagen wir am Dienstag, 30. Januar 2024 wird die Apple Vision Pro, begleitet von einem Event in Cupertino, auf den Markt kommen, Verkaufsstart in den U.S.A. eine Woche später. Gleichzeitig wird das Apple TV plus plus gestartet. Damit ist der gesamte Katalog des Streaming-Dienstes auf der Vision Pro in unfassbarer Qualität, im Raum projiziert, mit virtueller, riesiger Leinwand zu erleben.

Februar: iPads SE, groß, normal, mini, Pro

Der Februar wird der iPad-Monat des Jahrhunderts. Alle iPads erhalten ein Update und es gibt neue iPads, die Apple mit dem zweiten Event am 27. Februar 2024 feiern wird. Es wird ein Billig-iPad mit Knopf im Stile des 9-Generation-Geräts geben. Der neue Name dafür: iPad SE. Der Preis wird reduziert auf 349 Euro, mit Bildungsrabatt 299 Euro. Das iPad (ohne alles) und das iPad mini erhalten die vorletzte Generation der Chips, A15, und so manches Schnickschnack bei der Kamera. Das iPad Air erhält den M2-Chip und zusätzlich wird es das Gerät in der Größe 12,9-Zoll geben. Die beiden iPad Pros (groß und mittel) schließlich werden aufgemotzt zu einer M3-Pro-Maschine. Warum, weiß niemand, aber es wird seine Käufer finden. Damit ist die Diversifizierung des iPads vollendet. Bis zum Erscheinen des iPad 14-Zoll im nächsten Jahr.

März: USB-C bei Tastatur und Trackpad

Mit einer schmalen Pressemitteilung am 15. März bringt Apple seine Tastatur und das Trackpad auf den USB-C-Standard. Also wird es das Magic Keyboard und das Magic Trackpad dann mit USB-C geben, sonst erfahren beide Geräte keine Änderung. Die Maus ist noch nicht fertig…

April: iPhone SE, aka 13, iPhone 14 in orange

Der Knopf verschwindet. Das neue iPhone SE, basierend auf einem etwas reduzierten iPhone 13, kommt am 11. April 2024 auf den Markt. Bei kaum einem anderen Produkt ist der Preis so wichtig, Firmen lieben das iPhone für ihre Mitarbeitenden. Deshalb wird es den Schwellenwert von 499 Euro erhalten und die Firmen können zuschlagen. Bei der Gelegenheit präsentiert Apple auch die Frühjahrsfarbe für das iPhone 15: Ein zartes Orange.

Mai: Magic Mouse

Endlich wurde die neue Magic Mouse fertig. Im Mai, genau am 15. Mai 2024, stellt Apple in einem Video die neue Maus mit der Ladefunktion vorne und mit USB-C vor. Die neue Maus sieht am Kabel aus, als hätte sie einen Schwanz und Apple wird sich dafür feiern, die beste Maus jemals konstruiert zu haben, die man während des Ladens noch benutzen kann.

Juni: Siri 2, 32-Zoll iMac, Mac mini M3

Obwohl die Weltentwicklerkonferenz WWDC vom 03. bis 07. Juni 2024 ganz im Zeichen der Vision Pro stehen wird, lässt Apple es sich nicht nehmen, das jüngste Baby aus seinen Kellern auf der Keynote zu präsentieren: Siri 2, die der Einfachheit halber noch immer Siri heißen wird. Apple hat den alten Code ihres Sprachassistenten unwiederbringlich in den Schredder geworfen und das neue Modell komplett auf Machine Learning, wir sagen Künstliche Intelligenz, ab Codezeile eins neu aufgebaut. Im gleichen Atemzug werden die neuen iMacs, 32 Zoll vorgestellt und das Update des Mac mini mit dem M3-Chip.

Juli: AirPods SE und Max 2

Den klassischen kalifornischen Ferienmonat nutzt Apple für sehr leise Ankündigungen in Form von Pressemitteilungen am 28. Juli. Die neue Klasse der AirPods heißt AirPods SE und entspricht den bisherigen AirPods 2. Generation. Die AirPods Max erhalten den USB-C-Stecker und neue Chips. Außerdem wird es neue Farben geben: Rot und Gelb.

August: Porsche mit Car Play 2

Porsche wird als erster das funkelnagelneue Apple CarPlay 2 in seine Modelle 718, 911, Taycan, Panamera, Macan und Cayenne bringen. Die Fachwelt wird am 15. August staunen und wir alle fangen an zu sparen auf den 911 Targa 4 GTS für 177.500 Euro.

September: Runde Apple Watches X und Ultra 3 in schwarz und Ultra 3 mini und neues Armbandsystem

Ein Traum für viele klassische Uhrenliebhaber wird wahr: Die Apple Watch wird rund. Mit dem Sondermodell einer Apple Watch X anlässlich des 10. Jahrestags der ersten Apple Watch am 09. September 2024 bringt Apple mit einer bombastischen Keynote den langgehegten Wunsch vor die Augen der Welt. Als Sondermodell deklariert, schaut Apple, wie sie sich verkauft und entscheidet später, ob es eine kreisrunde Uhr dauerhaft geben wird. Selbstverständlich zusätzlich zur Series 10. Ebenfalls zusätzlich wird es die Apple Watch Ultra 3 in schwarz sorry, in space black, geben und in mini mit 45 mm Gehäuse, also insgesamt in vier Modellen. Die Watches erhalten ein neues, magnetisches, Armbandsystem. Nach Protesten bringt Apple Ende September einen Adapter für das alte System auf den Markt. Kostenpunkt: 35 Euro.

Oktober: iPhones 16

Durch den 09. September als Fix-Datum für den Watch-Jahrestag blockiert, beeilt sich Apple im Oktober mit der iPhone-Keynote: Gleich am 01. Oktober gibt es die neuen Modelle, wie üblich mit großer Keynote als 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max. Apple geht bei ihrem Umsatzbringer Nummer 1 auf Nummer sicher.

November: MacBooks mit Cellular Chip und M4

Eine Überraschung wird es am 13. November mit der dann 6. Keynote des Jahres geben. Die Entwickler in München wurden fertig und endlich gibt es den Apple-Cellular-Chip für Mobilfunk, C1 genannt. Und der M4 ist fertig, wie immer in den Versionen ohne, Pro, Max und Ultra. Also werden alle MacBook-Modelle mit dem neuen Mobilfunk-Chip und in einem Schwung auch mit dem M4-Chip ausgestattet. Genau: Es wird das neue MacBook Air in groß und klein geben, ebenso das MacBook Pro. Gleichzeitig fliegt das MacBook Air mit M1-Chip aus dem Sortiment, dafür gibt es das Billig-MacBook (ohne Air, Pro oder so) mit dem M2 (ohne) für genau 999 Euro.

Dezember: Kunstleder

Ohne auch nur das Wort FineWoven in der Pressemitteilung am 11. Dezember 2024 zu nennen, schmeißt Apple das Material aus dem Katalog. Dafür gibt es eine große Ankündigung für das ultimative Material im Leder-Look, nur besser als Leder: Kunstleder ohne PU, CO2-neutral hergestellt, ohne giftiges Zeug drin und in der Sonne gebleicht. Natürlich für die iPhone-Hüllen und die Watch-Armbänder.

Muster

Was fehlt? Mac Studio und Mac Pro? Wir suchen Muster, oder?

-----

