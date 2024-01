Home Apple Auf WWDC erwartet: Siri soll durch generative KI besser verstehen

Siri soll und muss besser werden, das ist Apple wohl schon seit Jahren klar. Und ebenfalls hat sich offenbar in Cupertino auch die Erkenntnis durchgesetzt: Ohne generative KI geht es nicht mehr. Mit iOS 18 soll Siri einen großen Sprung machen und die neuen iOS-Versionen werden nun einmal auf der WWDC im Sommer vorgestellt. Daher passt eine neue Information über eine verbesserte Siri hier gut ins Bild.

iOS 18 soll in einiger Hinsicht ein großes Update sein, unter anderem bei Siri. Apples Sprachassistentin soll endlich richtig in die Gänge kommen, hatten Mark Gurman und weitere gut unterrichtete Beobachter immer wieder prognostiziert. Dazu passt eine Aussage, die aktuell auf dem südkoreanischen Blog Naver geteilt wurde und zwar von einer Quelle, die auf einige zutreffende Prognosen in Sachen neuer Apple-Produkte zurückblicken kann.

Bessere Siri soll auf WWDC gezeigt werden

Darin heißt es, Apple werde eine deutlich verbesserte Version von Siri auf der WWDC 2024 präsentieren. Diese soll eine erheblich natürlichere Unterhaltung mit dem Nutzer bieten, zudem soll Siri sich besser auf dessen Gewohnheiten einstellen – eine Versprechung allerdings, die es schon oft gab.

Apple, so heißt es weiter, habe große Fortschritte bei der Integration generativer KI in Siri gemacht, hierzu nutzt man in Cupertino ein Modell, das dem Vernehmen nach Ajax genannt wird. Anderen Aussagen zufolge kam es in einer Zwischenversion in etwa auf eine Genauigkeit und Effizienz von ChatGPT3.5, das inzwischen durch die leistungsfähigeren Versionen 4.0 und 4.0 Turbo abgelöst wurde.

Siri soll auch dabei helfen, Shortcuts zu erstellen, so die Quelle, auch diese Information wurde bereits gemunkelt. Die neuen Features sollen geräteübergreifend verfügbar sein, darüber hinaus – und das ist wohl mit eine der wichtigsten Neuerungen – werden neue APIs implementiert, an denen Drittdienste an die neue Siri andocken können.

