Wie wäre eigentlich „Apple Watch Pro“ als Namen? Wir sind da beide mehr oder weniger derselben Meinung: Das wäre eigentlich gar nichts. Aber vielleicht wird sie bald schon kommen. Außerdem heute in der Sendung: Eine Brille SE, ein iPhone 15 Pro Max mit Exklusiv-Features und ein mögliches neues externes Display. – willkommen zum Apfelplausch 249.

Diese Sendung beginnen wir einmal mit reichlich Hörer-Post, denn derzeit passiert nicht allzu viel in Apple-Land. Das gibt uns die Zeit, ein wenig mehr darüber zu sprechen, was ihr uns so schreibt. Doch irgendwann geht es dann doch mal los mit den Themen.

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:10: Hörerpost: Apple Watch Wassermodus | Bugs in der iOS-16-Beta

Hörerpost: Apple Watch Wassermodus | Bugs in der iOS-16-Beta 00:14:00: Neue Gerüchte zu iPhone 14 und iPhone 15

Neue Gerüchte zu iPhone 14 und iPhone 15 00:25:15: Neue Apple Watch Pro

Neue Apple Watch Pro 00:35:10: iPads mit OLED

iPads mit OLED 00:40:00: Kommt eine Apple Brille SE? | Jony Ive kehrt Apple gänzlich den Rücken

iPhone-Gerüchte

Wir beginnen mit dem iPhone 14. Hier soll die Produktion klemmen, allerdings nur beim iPhone 14 Max. Weiter geht’s zum iPhone 15. Hier soll ein bestimmtes Feature exklusiv am iPhone 15 Pro Max kommen, das finden wir beide nicht wirklich cool.

Obendrein sprechen wir über einen blöden Bug am iPad Mini 6. Das will sich aktuell nicht mehr laden lassen, zumindest bei manchen Nutzern.

Wieso eine „Apple Watch Pro“ eigentlich nicht cool wäre

Apple könnte die angeblich kommende Outdoor-Apple Watch als „Apple Watch Pro“ auf den Markt bringen. Wirklich begeistert sind wir beide nicht von dieser Vorstellung und wir erläutern auch, warum.

Toll ist auch nicht gerade, dass das MacBook Air 2022 zwar mit schnellem Chip, aber langsamer SSD kommt. Klar, Klagen auf hohem Niveau, aber dennoch berechtigte.

Das externe 27-Zoll-Display von Apple und mehr

Es kommt später und später, das nächste externe Display von Apple. 27 Zoll soll es in der Diagonale messen und mit ProMotion kommen, bloß wann? Dieselbe Frage kann man sich eigentlich auch bezüglich des ersten OLED-iPads stellen und erst recht bezüglich der ersten (bezahlbaren) Apple-Brille. Damit darf ich euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen.

