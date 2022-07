Home Apple Watch „Apple Watch Pro“: Neue, robuste Sportuhr könnte Edition-Linie ablösen und 1.000 Dollar kosten

Die neue robuste Apple Watch könnte hinsichtlich der Bezeichnung an andere Apple-Produkte angenähert werden. Die neue Apple Watch Pro würde dann wohl die Apple Watch Edition ersetzen und soll alle Käufer ansprechen, die entweder auf extreme Haltbarkeit setzen, oder schlicht eine Highend-Smartwatch suchen.

Apple wird in wenigen Monaten die neuen Modelle der Apple Watch auf den markt bringen. Zuletzt wurde häufiger über ein neues, besonders robustes Modell spekuliert, das sich vor allem an Sportler richten soll.

Es werde möglicherweise als „Apple Watch Pro“ vermarktet, diesen Namen kann sich Mark Gurman vorstellen. Damit würde Apple seine Produktbezeichnungen weiter harmonisieren, da es bereits ein iPhone-, ein iPad- und ein MacBook Pro gibt.

Preis der Pro-Edition könnte an 1.000 Dollar-Marke kratzen

Die weiteren Prognosen aus der Zusammenfassung in Gurmans wöchentlich erscheinendem Newsletter wurden zum größten Teil bereits zuvor geäußert: Ein stabileres Metall als Aluminium soll genutzt werden, das Display wird größer und der neue, wenn auch vielleicht wenig hilfreiche Körpertemperatursensor soll kommen.

Auch ein neuer Stromsparmodus wie am iPhone sieht Gurman noch immer in der Apple Watch S8 und den übrigen neuen Modellen. Diese werden aber wohl alle den veralteten Chip nutzen, der bereits in der Apple Watch Series 6 und Apple Watch Series 7 steckt, Apfelpage.de berichtete.

Die Preise für die „Apple Watch Pro“ könnten aber, so Gurman, eben aufgrund des neuen Sensors und größeren Displays in die Bereiche von 899 bis 999 Dollar vorstoßen. Die Pro-Watch würde dann wohl die Apple Watch Edition ablösen.

