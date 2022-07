Home Gerüchte Apple-Headset SE: Günstigere Version für Massenmarkt geplant

Apples erstes Mixed Reality-Headset wird wahrscheinlich ein sehr kostspieliges Produkt. Früher oder später müssen aber auch hier die Preise sinken, um eine Verbreitung im Massenmarkt realistisch werden zu lassen. 2025 könnte es so weit sein.

Apple wird sein erstes MR-Headset wohl in näherer Zukunft auf den Markt bringen. Derzeit gehen viele Beobachter davon aus, dass Apple eine Vorstellung des ersten Headsets für Anfang 2023 und der ersten Brille für unterwegs in Betracht ziehen könnte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch das neue Produkt wird mutmaßlich teuer: Preise zwischen 2.000 und 3.000 Dollar werden allgemein erwartet. – zu viel für Verkäufe im dreistelligen Millionenbereich, wie sie beim iPhone üblich sind.

Wann kommt die billige Brille?

Daher arbeite Apple aktuell bereits an einer günstigeren Generation der Brille. Die zweite Generation von Apple-VR-Headsets soll in zwei Varianten erscheinen, schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo.

Im Jahr 2025 könnte ein solches Produkt auf den Markt kommen. Während eine Variante der zweiten Generation von Apples Headset eine technisch weiterentwickelte Highend-Konfiguration sein wird, werde parallel eine günstigere Variante angeboten. Wie sich diese von der Highend-Version unterscheiden wird, ist nicht klar. Einschränkungen könnte es etwa bei den verbauten Displays oder der Kamerakonfiguration geben.

Wie teuer diese MR-Brille SE sein könnte, bleibt abzuwarten, ebenso das Käuferpotenzial. Dieses wird auch maßgeblich von der Qualität der Inhalte und der gebotenen Nutzererfahrung abhängig sein. Dem Vernehmen nach sollen Nutzer vor allem AR-Unterhaltungsinhalte, sowie neuartige Möglichkeiten zur Kommunikation und des Gamings mit den ersten MR-Headsets nutzen können.

