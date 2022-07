Home iPhone iPhone 14 Max. Produktion weit hinter Pro-Modell zurückgefallen

Das iPhone 14 Max macht Apple in der Produktion offenbar mächtig Probleme. Es wird das erste 6,7 Zoll-iPhone, das kein Pro-Modell ist und offenbar ist diese Tatsache für Apple und seine Zulieferer ein Problem. Ob sich daraus nennenswerte Verzögerungen bei der Auslieferung ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Apple hat offenbar Produktionsprobleme beim kommenden iPhone 14-Lineup. Beim iPhone 14 Max klemmt es in der Lieferkette, meldet heute der Analyst Ross Young.

Der Displayexperte von DSCC schreibt, die Panelproduktion für das iPhone 14 Max liege aktuell noch deutlich hinter Plan.

Das iPhone 14 Max macht Fertigern Bauchschmerzen

Bis Ende des Monats werde die Fertigungsrate für Panels des iPhone 14 Pro Max wohl dreimal so hoch ausfallen wie die des bleichgroßen Modells ohne Pro im Namen.

Das iPhone 14 Max wird ebenfalls ein 6,7 Zoll-Display besitzen, das allerdings ohne ProMotion, also ohne 120 Hz kommt. Damit wird auch die LTPO-Technik im Display verfechtbar. Wieso gerade das die Produktion zu erschweren scheint, anstatt sie zu beflügeln, bleibt unklar. Unklar ist auch, ob sich aus den momentanen Schwierigkeiten im Herbst tatsächlich nennenswerte Lieferverzögerungen ergeben werden.

Das iPhone 14 Max hat an aufregenden Neuerungen nicht viel zu bieten, mit einer Ausnahme: Es wird das erste iPhone in dieser Größe, das zu etwas niedrigeren Preisen erhältlich sein wird – was aber nicht bedeutet, dass es billig wird. Tatsächlich wird Apple auch hier noch einen kategorischen Premium-Preis aufrufen. Dass hier nicht unbedingt Premium-Ausstattung hinterlegt ist, ist ein Umstand, den vielleicht nicht alle Kunden erfassen.

