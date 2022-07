Home iPad Ladeprobleme am iPad Mini 6: Das sagt Apple

Ladeprobleme am iPad Mini 6: Das sagt Apple

Das iPad Mini 6 ärgert Nutzer aktuell vermehrt, indem es sich nicht mehr aufladen lässt. Dieses Problem tritt offenbar nur nach dem Update auf iPadOS 15.5 auf und nicht alle Nutzer sind betroffen. Apple hat sich inzwischen zu der Problematik geäußert.

Das iPad Mini hat aktuell ein durchaus gravierendes Problem. Es betrifft das aktuelle Modell, das iPad Mini 6. Es kann seit kurzem bei manchen Nutzern nicht mehr aufgeladen werden, wie wir gestern Abend in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Dieses Problem tritt bei betroffenen Nutzern mit dem Original-Kabel und allen anderen Kabeln auf. Es ist nicht klar, ein wie großer Teil der Nutzer von iPadOS 15.5 von dem Fehler betroffen ist.

Das sagt Apple zu den Problemen der betroffenen Nutzer

Apple hat inzwischen auf dieses Problem reagiert, das auch verschiedentlich in den eigenen Foren diskutiert wurde. In einem internen Memo an Mitarbeiter der Apple Details Stores sowie der Autorisierten Apple Service Provider erklärte das Unternehmen, man empfehle Nutzern und Mitarbeitern, das Gerät neu zu starten, dies sei eine temporäre Lösung.

Weiter weist man ausdrücklich darauf hin, dass auch ein Austausch der Batterie das Problem nicht beheben wird, da es sich um einen Software-Bug handelt. Ob die Störung in iPadOS 15.6 behoben sein wird, ist nicht klar, derzeit testet Apple die Beta. Betroffene Nutzer könnten versuchen, die Public Beta von iPadOS 15.6 zu laden, dies ist nach einer einmaligen Registrierung kostenlos möglich.

