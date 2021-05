Home iPhone iPhone 13: Sensor-Shift-Bildstabilisierung für alle vier Modelle?

Das iPhone 13 könnte mit einer Verbesserung der Kamera kommen, die aktuell nur im iPhone 12 Pro Max vorhanden ist: Der stabilisierte Bildsensor macht dieses Modell den übrigen drei iPhone 12-Modellen einen Tick überlegen. Zumindest das kleinere iPhone 13 Pro sollte dieses Feature erhalten, vielleicht aber auch noch weitere Modelle.

Apple wird womöglich allen Varianten des kommenden iPhone 13 den verbesserten stabilisierten Bildsensor mitgeben: Dieser ist aktuell nur in einem Modell des iPhone 12 vorhanden: Einzig im iPhone 12 Pro Max wird der stabilisierte Bildsensor eingesetzt, diese Technik wird Sensor-Shift genannt.

Das iPhone 13 soll dem Vernehmen nach wiederum in vier Modellen auf den Markt kommen. Zuletzt ist die Nachfrage in der Zulieferindustrie nach VCM-Modulen drastisch gestiegen. Diese Module werden bis jetzt in der Hauptsache von den Herstellern diverser Highend-Android-Smartphones nachgefragt.

Apple könnte Sensor-Shipft für alle iPhone 13-Modelle bringen

Wie nun aber die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift d

Digitimes unter Berufung auf Quellen in asiatischen Industriekreisen berichtet, werde derzeit allgemein erwartet, dass die Nachfrage nach VCM-Modulen in der zweiten Jahreshälfte drastisch steigen wird und zwar durch neue Bestellungen von Apple. Um sich hierauf vorzubereiten, werden viele Hersteller in den kommenden Wochen ihre Fertigungskapazitäten für VCM-Module um 30% bis 40% ausweiten. Einzig anhand dieser Information zu schließen, Apple wird allen iPhone 13-Modellen Sensor-Shift spendieren, ist allerdings gewagt, wenigstens aber dürfte das Feature auch für das kleinere iPhone 13 Pro gesetzt sein. Daneben dürften beide neuen Pro-Modelle auch das lange erwartete 120 Hz-Display erhalten.

