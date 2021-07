Home Daybreak Apple iPhone 12 Pro stark | Apple Watch noch stärker | iPad Air mit LiDAR? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Gestern hagelte es nicht nur neue Betas, es gab auch ein Update für die Apple Watch – oder doch nicht? Außerdem hat sich wieder einmal gezeigt, wie gut Apple als Verkäufer ist. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird seine iPhones nach wie vor hervorragend los: Da können Kritiker über mangelnde Innovationen und technischen Rückstand in dieser oder jenen Disziplin klagen so viel sie wollen – und oft damit auch gar nicht Unrecht haben – kein Unternehmen verdient so viel mit Smartphones wie Apple, das hat sich erneut am Beispiel des iPhone 12 gezeigt, hier dazu mehr.

Auch die Apple Watch beherrscht dieses Talent

Ähnliche Wunder wirkt Apple mit der Apple Watch, die sich nach wie vor so verkauft, als gäbe es morgen keine Smartwatches mehr. Auch die AirTags wurden von den Verbrauchern aber gut angenommen, so Tim Cook vorgestern Abend, hier dazu mehr.

Bekommt das iPad Air einen LiDAr-Scanner?

Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht so recht vorstellen, wohl aber eine Dualkamera und das zumindest vermutet man aktuell mit Blick in Apples mysteriöse Blackbox namens Lieferkette, hier mehr dazu.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Corona-Warn-App kann jetzt auch die lokale Infektionslage anzeigen und zwar für fünf Städte oder Kreise maximal. Außerdem wurde die Verwaltung digitaler Zertifikate verbessert, hier die Infos.

Die Debatte um das Home-Office bei Apple reißt nicht ab: Zuletzt wurden gar Vorwürfe einer latenten Diskriminierung bestimmter Beschäftigtengruppen laut, hier die Infos dazu.

Neue Betas für Freiwillige

Freiwillige vor! Neue Public Betas wurden für iOS 15 und iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 und tvOS 15 veröffentlicht. Nicht veröffentlicht wurde irgendwie ein Update für die Apple Watch, was einige von euch gar nicht mehr los lassen wollte.

Und wir machen euch noch auf ein neues „Shot on iPhone“-Video aufmerksam, das Apple unlängst veröffentlicht hat.

Damit darf ich euch einen schönen Donnerstag wünschen, übertreibt es nicht.

