🎁 iPhone 12 Pro Max-Gewinnspielauflösung | AirTags endlich 2021 | iPhone 13 in Deutschland mit mmWave? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Ja, ich weiß schon! Nachdem ihr den Titel gelesen habt, interessiert euch nur noch, wer das iPhone gewonnen hat. – verrat ich aber jetzt noch nicht – Ă€tsch – sondern erst am Schluss! Ein bisschen Geduld wird man ja noch verlangen dĂŒrfen. Und damit willkommen zur neuesten Ausgabe dieses Tages! *lachtseinirresLachen*

Die AirTags sind jetzt schon seit fast zwei Jahren Gegenstand diverser Spekulationen. Kaum ĂŒberraschend also, dass wir sie lieber heute als morgen ankĂŒndigen wĂŒrden. Neue Hoffnung darauf, dass wir das auch bald tun können, gaben einige GerĂŒchte des gestrigen Tages! Da war einerseits Jon Prosser, ihr kennt ihn, ich muss ihn nicht extra noch einmal vorstellen. Der hat im Video einige Animationen hergezeigt, die die neuen AirTags referenzieren sollen, hier nachzulesen. Andererseits war da ein weiterer alter Bekannter, den ich ĂŒberhaupt nicht mehr namentlich nennen muss, der hat ebenfalls einen Start der AirTags fĂŒr 2021 in Aussicht gestellt. Die Spekulationen haben also möglicherweise bald ein Ende.

iPhone 13: LiDAr fĂŒr alle?

Das iPhone 13 kommt wahrscheinlich ebenso in vier Varianten, wie zuvor das iPhone 12. Nun wird zudem behauptet, alle Versionen des iPhone 13 kommen mit einem LiDAr-Scanner, hier nachzulesen. Dieser sorgt einerseits fĂŒr bessere Bilder und bringt andererseits AR-Anwendungen erst so richtig in Fahrt.

Und noch einmal das iPhone 13

Diesmal geht es um 5G: Genauer gesagt um die UnterstĂŒtzung von mmWave. Bis jetzt steht dieses Feature nur Nutzer in den USA zur VerfĂŒgung, das wird sich aber womöglich im neuen Jahr Ă€ndern. Dann kommen vielleicht auch deutsche Anwender in den Genuss von wirklich superschnellem 5G – vielleicht aber auch nicht, denn neben den passenden EndgerĂ€ten braucht man hierfĂŒr???

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

In der Groupware-Plattform Slack, die wir in der Redaktion auch benutzen und in der man chatten, telefonieren, videofonieren, Dateien austauschen und was weiß ich noch alles fĂŒr Sachen machen kann, konnte man gestern erst einmal nichts mehr. Über weite Teile des Tages war Slack ziemlich gestört, so startet man doch gern in die erste Arbeitswoche des Jahres.

Die Netzteile von Apple sollen kompakter werden.

Ganz ehrlich: Das Netzteil vom MacBook ist noch immer ein ganz schöner Klopper. Dass es auch kleiner geht, zeigt die Konkurrenz schon lange. Apple zieht da aber möglicherweise bald gleich. Wie das vor sich gehen könnte, könnt ihr hier nachlesen. Das beste dabei: Die LadegerÀte sollen so nicht nur kleiner, sondern auch stÀrker werden.

Hm, das war’s doch eigentlich oder



 ah, eine kleine Sache noch: Wir hatten ein iPhone 12 Pro Max in der Verlosung. Dessen Gewinner haben wir jetzt gezogen.

Es ist: „Andi aus B
“

GlĂŒckwunsch und viel Spaß damit.

Und allen anderen wĂŒnsche ich auch ohne neues iPhone einen schönen Dienstag!

-----

