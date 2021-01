Home Gerüchte AirTags: Auch Kuo sieht Start 2021

AirTags: Auch Kuo sieht Start 2021

Apple wird in diesem Jahr die bereits lange erwarteten AirTags auf den Markt bringen, bekräftigen heute Aussagen aus Kreisen von Branchenexperten. Weiterhin seien neue AirPods und ein nicht näher beschriebenes AR-Gadgets zu erwarten.

Apple wird in diesem Jahr die AirTags auf den Markt bringen, das schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Notiz für TF International Securities. Das wurde allerdings auch zuvor bereits fest erwartet: Die AirTags tauchten erstmals vor zwei Jahren in diffusen Gerüchten auf, seither wurde alle paar Wochen über dieses Device spekuliert. Mit ihm soll der Nutzer verlorene oder verlegte Gegenstände wiederfinden können und dies auch mit Hilfe anderer Nutzer, die als hilfreiche Finder fungieren sollen.

Erst vor wenigen Stunden berichteten wir über neue Bilder, die einen Ausblick auf die AirTags bieten sollen. Diese wurden von dem bekannten Leaker Jon Prosser verbreitet. Sie sollen die Animation zeigen, die iOS in einer zukünftigen Version beim Koppeln der AirTags darstellt.

Auch neue AirPods und Macs dieses Jahr erwartet

Weiterhin prognostiziert der Analyst auch dass Erscheinen neuer AirPods-Modelle, was allerdings keine große Leistung ist. Über verbesserte AirPods und AirPods Pro wurde in der jüngsten Vergangenheit bereits sattsam spekuliert, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten.

Auch neue iPads erwähnt der Beobachter von TF International Securities, doch auch diese Annahme ist ohne weitere Details nicht sehr hilfreich. Ohne jeden Zweifel werden 2021 diverse neue iPad-Modelle auf den Markt gebracht werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!