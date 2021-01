Home Gerüchte Erste handfestere Hinweise: iPhone 13 auch in Deutschland mit mmWave?

Erste handfestere Hinweise: iPhone 13 auch in Deutschland mit mmWave?

Das iPhone 13 kommt womöglich mit mmWave-5G-Unterstützung in weiteren Ländern, darauf deuten aktuell Hinweise aus der Lieferkette hin. Bislang unterstützt das aktuelle iPhone 12 nur in den USA den deutlich schnelleren Modus mmWave, der auf extrem kurzwellige Frequenzen setzt.

Apple wird das iPhone 13 möglicherweise in weiteren Märkten mit dem mmWave-Modus der 5G-Unterstützung ausstatten, darauf deuten einige aktuelle Hinweise hin, die unlängst in der asiatischen Lieferkette Apples entdeckt wurden. Danach wird der Zulieferer Qiqi in nächster Zeit einen größeren Auftrag zur Lieferung von mmWave-fähigen 5G-Antennen für das iPhone erhalten.

Qiqi gehört zur Wistron-Gruppe, die schon länger für Apples iPhone-Produktion herangezogen wird. Damit hätte erstmals ein taiwanischer Zulieferer Aufträge für Antennen des iPhones erhalten, eine für die Funktionalität kritische Komponente. Zuletzt war es allerdings zu einigen Problemen bei Wistron gekommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese hingen mit nichtfür gezahlten Löhnen in einer indischen Fabrik des Unternehmens zusammen, was einen einstweilen Auftragsstopp nach sich zog, Apfelpage.de berichtete.

mmWave im iPhone 13 auch in Deutschland?

Dies ist für Apple allerdings kein grundsätzliches Hindernis bei der Zusammenarbeit mit Zulieferern, wie wir in einer weiteren Meldung ausgeführt haben. Wie es nun weiter heißt, trete neben Wistron auch der japanische Fertigungsriese Murata Manufacturing in die Fabrikation von 5G-Antennen für das iPhone 13 ein. Als mögliche Zielmärkte für das iPhone 3 mit mmWave gelten Deutschland, Kanada, China, Japan und Großbritannien. 5G nimmt in Deutschland zwar langsam Fahrt auf, mmWave wird hier aktuell und auch in näherer Zukunft allerdings noch nicht aufgebaut.

