Projekt „Falt-iPhone“: 2 Prototypen und Stabilitätstests – der Stand der Dinge!

Über den Jahreswechsel gab es aus vielen Ecken Neuigkeiten zum spekulativen faltbaren iPhone. Aus Taiwan und von Jon Prosser kamen die lautesten Stimmen, sie berichten über den aktuellen Status im Projekt „Faltbar“ von Apple. Wir fassen für euch zusammen.

Aktuelle Neuigkeiten

Beginnen wir mit einigen News, die im Moment zum Falt-iPhone herumgeistern: Apple hat angeblich bereits Geräte nach China geschickt, um die Stabilität der Schienen und des Falt-Mechanismus zu testen. Die Tests sollen ungefähr 100.000 Falt-Vorgänge simulieren. Die Prototypen sollen jedoch kein Design des neuartigen iPhones offenbaren, da sie lediglich Hüllen sind und die Stabilität der Falt-Komponenten auf die Probe stellen sollen.

Weiters meldet Apple fleißig Patente an, darunter auch eines, das ein iPhone zeigt, das sowohl nach innen als auch nach außen geklappt werden kann.

Worüber man sich einig ist

Mehrere Quellen berichten im Moment, dass Apple mehrere Geräte schon konkret testet. Im Augenblick testet der Konzern angeblich zwei verschiedene Prototypen im Detail, von denen es allerdings nur ein Gerät auf den Markt schaffen soll:

Ein Gerät, das sich wie ein Buch aufschlagen lässt und zwei Displays verbunden mit einer Scharnier beinhaltet

Ein Gerät, das sich wie ein Klapphandy aufschlagen lässt und ein echtes „Faltdisplay“ enthält

Damit hätte man also für das Samsung Galaxy Fold und Galaxy Z Flip einen Gegenspieler parat. Welcher es letztendlich auf den Markt schafft, ist unklar.

Worüber man sich nicht einig ist

Nun behauptet jedoch Economic Daily News, dass Apples Stabilitätstests bei Foxconn und Co. bereits abgeschlossen seien und die Geräte die Tests bestanden hätten. Jon Prosser hingegen berichtet von seinen Quellen, die das dementieren. Die Tests seien noch nicht abgeschlossen.

An dieser Stelle heißt es also abwarten. Laut Jon Prosser bekommen wir in den kommenden Wochen und Monaten weitere sehr spannende Informationen von seinen Quellen. Vor 2022 sollte man sich allerdings nicht auf eine Vorstellung eines solchen Gerätes freuen, nach jetzigem Stand. Nichtsdestotrotz sind die Pläne Apples sehr konkret und wenn man Prosser so verfolgt, dann ist eine Markteinführung nur eine Frage der Zeit. Der Leaker hatte in letzter Zeit öfters 100% richtig gelegen, etwa mit dem Design der AirPods Max oder sämtlichen Preisen und Launch-Daten zu den iPhones und Apple Watches.

