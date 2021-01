Home Gerüchte Kleiner und stärker: Apple plant für 2021 bessere Ladegeräte

Apples Apple-Geräte sollen in Zukunft mit kompakteren Ladegeräten erscheinen: Diese sollen zugleich leistungsfähiger sein, als aktuelle Modelle. Verschiedene andere Hersteller setzen bereits länger auf die zugrundeliegende Technik.

Apple wird seine Produkte der kommenden Generationen möglicherweise ebenfalls mit einer neuen Generation von Ladegeräten ausstatten: Diese sollen im Kern auf die Nutzung von Galliumnitrid setzen, das berichtet die Fachzeitschrift Digitimes. Unter Berufung auf Industriekreise schreibt das in Taiwan erscheinende Blatt, dass Apples großer Chiplieferant TSMC das Unternehmen Navitas mit den entsprechenden Komponenten für die GaN-Ladegeräte ausstatten wird.

Kompakter, aber leistungsfähiger

Die GaN-basierten Ladegeräte können kompakter gebaut werden, als konventionelle Netzteile. Zugleich sind sie leistungsfähiger und geben dennoch weniger Hitze ab. Verschiedene große Hersteller von Ladegeräten wie Anker setzen GaN schon seit Jahren in ihren Produkten ein.

Navitas liefert seine Technologie eigenen Angaben nach unter anderem an Aukey, Dell, Lenovo und Xiaomi.

Ein kompakteres Design wäre vor allem bei den Ladegeräten für Apples MacBooks ein schöner Schritt nach vorn: Diese fallen derzeit noch immer unzeitgemäß groß aus. Ob alle neuen Geräte, die in diesem Jahr von Apple auf den Markt gebracht werden, auch mit Netzteilen des neuen Typs ausgeliefert werden beziehungsweise diese als optional zu erwerbendes Zubehör aufweisen, ist allerdings noch unklar.

Seit kurzem liefert Apple mit einem neuen iPhone kein Ladegerät mehr aus und hat bereits erste Nachahmer gefunden. Alle Akteure sprechen in diesem Zusammenhang von einem Dienst an der Umwelt, meinen allerdings einen Dienst an ihrer Gewinnspanne.

