Home Daybreak Apple iPads mit Hybrid-Display? | Details zur Notch im iPhone 14 Pro | Neues iPad Pro in Sicht? – Daybreak Apple

iPads mit Hybrid-Display? | Details zur Notch im iPhone 14 Pro | Neues iPad Pro in Sicht? – Daybreak Apple

Wir wünschen einen schönen Freitagmorgen! iPads sollen in Zukunft ein Hybrid-Display erhalten und wir klären, was das ist und wozu das nötig ist. Außerdem gibt es Details zur neu gestalteten Notch im iPhone 14 Pro und der Launch eines neuen iPad Pro ist wohl zum Greifen nah. Der Daybreak Apple.

Hybride Displaytechnik im iPad soll Formunregelmäßigkeiten verhindern

iPads sollen in naher Zukunft mit einem OLED-Display kommen, so zumindest die Gerüchte. Ein Nachteil an diesen ist allerdings, dass bei der Produktion flexibler OLEDs, wie wir sie aus Smartphones und Smartwatches kennen, Verformungen auftreten können. Deshalb soll Apple bei den iPads auf einen hybriden Ansatz setzen, was die Vorteile flexibler OLEDs mit starren Panels früherer Generationen kombiniert. In der Praxis bedeutet dies also, dass sich ein solcher Bildschirm nicht biegen sollte.

Software soll Notch im iPhone 14 Pro ausblenden

Am Mittwoch in einer Woche findet eine weitere Apple-Keynote statt, auf der wir vermutlich neue iPhones sehen werden. So auch das iPhone 14 Pro, welches sich laut den Leaks mit einem neuen Notch-Design präsentieren wird. Neuesten Gerüchten zufolge könnte Apple daran arbeiten, den dadurch entstehenden Abstand zwischen der Kamera und den anderen Sensoren mithilfe der Software zu verstecken. Dabei würden einfach schwarze Pixel rund um die Aussparung angezeigt werden.

Kommendes iPad Pro bereits bei ersten Händlern im System

Im Oktober werden mit hoher Wahrscheinlichkeit neue iPads der Pro-Reihe enthüllt. Nun scheint es so, dass die Modelle bereits bei einigen Händlern lagernd sind. Beim Anbieter Optus war es etwa bereits für kurze Zeit möglich, eines der bevorstehenden Tablets zu bestellen, wobei diese Kunden sogar eine Auftragsbestätigung erhielten. Schlussendlich wurden diese Bestellungen dann doch nicht ausgeliefert, denn wenig später kontaktierte Optus die Kunden und teilte mit, dass das bestellte Modell nicht auf Lager sei.

Darüber berichteten wir außerdem

Der Smart-Home-Anbieter Eve nahm den Eve Button aus dem Sortiment. Einen Grund dafür nannte man allerdings nicht.

Version 2.4.6 von Pixelmator ist da. Die Aktualisierung kommt mit eher kleineren Neuerungen, wie zum Beispiel der Möglichkeit zum automatischen Verkleinern von Text, wenn er zu groß für einen bestimmten Bereich ist.

Apple hat offenbar Mühe damit, seine iPhone-Produktion wie geplant nach Indien zu verlegen. Dabei wird mitunter untersucht, inwieweit die strenge Vertraulichkeit neuer Produkte in dem Land gewährleistet ist.

Das ist das Ende der News-Zusammenfassung für diesen Freitag. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!