Weg: Eve nimmt seinen Eve Button vollständig aus dem Sortiment

So groß die Auswahl an Leuchtmitteln, Steckdosen und Heizkörper-Thermostaten auch ist, so klein ist die Auswahl an qualitativ hochwertigen Schaltern. Die ist nun noch einmal kleiner geworden, weil Eve sein Produkt ersatzlos gestrichen hat.

Eve Button nicht mehr im Programm

Eve ist einer der ältesten Hersteller für HomeKit und seit 2018 bot man auch den Eve Button an. Der Schalter verfügte über ein zeitloses Design, was vor allem Aluminiumrahmen lag, und konnte drei unterschiedliche Tastendrücke erkennen. Er galt mit seinen Abmaßen von 54 mm x 54 mm x 13 mm als kompakt und dank Bluetooth LE als verbrauchsarm. Die Stromversorgung übernahm dabei eine Knopfzelle vom Typ CR2032. Doch der ist ab sofort nicht mehr im Handel oder auf der Webseite von Eve erhältlich.

Eve schweigt sich aus

Eventuelle Gründe, wieso man den Eve Button einstellte, gibt es indes nicht. Dabei hat sich der Schalter sehr wohl rentiert. Schließlich ist dieser, wie erwähnt seit 2018 im durchgängig zum Preis von knapp 50 Euro im Programm gewesen. Bisherige Nachfragen blieben dazu unbeantwortet. Was uns außerdem etwas ratlos zurücklässt, ist die Tatsache, dass man keinen Nachfolger plant. Dementsprechend wird es auch kein neues Modell mit Thread geben. Das ist in der tat bedauerlich und uns fällt auf die Schnelle kein vergleichbarer Ersatz ein. Für Hinweise sind wir also dankbar.

