iPad Pro: In wenigen Tagen soll es kommen

Apple wird wohl in wenigen Tagen seine nächsten iPad Pro-Modelle vorstellen. Sie kommen mutmaßlich mit einem M2-Chip und könnten erstmals auch über MagSafe verfügen. Das Design bleibt dagegen weitgehend gleich.

Apple wird wohl in wenigen Tagen neue Modelle des iPad Pro vorstellen, davon geht Mark Gurman aus. Der Redakteur von Bloomberg schrieb in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, Apple werde das iPad Pro in Kürze aktualisieren.

M2, MagSafe, gleiches Design

Angetrieben wird das neue iPad Pro 11 Zoll und iPad Pro 12,9 Zoll wohl von Apples M2-Chip, dem Nachfolger des M1, der auch in den aktuellen MacBook Pro 13 Zoll-Modellen steckt und auch das MacBook Air antreibt.

Darüber hinaus könnte erstmals eine Art MagSafe im iPad Pro verbaut sein, weiterhin steht auch die Möglichkeit im Raum, dass das iPad Pro auch reverses Laden unterstützt. Damit könnte ein iPad als Powerbank für ein iPhone fungieren, ohne dass ein zusätzliches Kabel benötigt wird.

Das Design des iPad Pro wird sich wohl nicht nennenswert verändern. Apple dürfte die neuen Modelle nicht auf einem Event, sondern im Rahmen einer Pressemitteilung vorstellen. Ferner wird auch iPadOS 16 in Bälde für alle Nutzer veröffentlicht. Zuletzt wurde vermutet, Apple werde das nächste große Update für das iPad in der Woche vom 24. Oktober für die Allgemeinheit ausrollen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Es wird direkt die Version 16.1 für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Größte Neuerung ist der Stage Manager, der auch zugleich der größte Knackpunkt bei der Entwicklung war.

