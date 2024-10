Home Sonstiges Disney+ wird wieder teurer: das müsst ihr wissen

Streamingdienste haben die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, entscheidend verändert. Als Pioniere gelten Spotify in der Musikindustrie und Netflix für Filme und Serien. Der Erfolg brachte zahlreiche Konkurrenten auf den Markt, wodurch das Wachstum begrenzt ist. Um die höheren Kosten auszugleichen, ziehen die Anbieter in regelmäßigen Abständen ihre Preise an und damit kommen wir zu Disney+. Deren letzte Preiserhöhung aus den USA in diesem Sommer ist nun auch hierzulande angekommen.

Premiumtarif kostet nun 13,99 Euro

Wer Disney+ in 4k, mit Dolby Atmos und auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig streamen möchte, muss zum Premiumtarif gleichen. Dieser kostet nun statt 11,99 Euro 13,99 Euro und ist mehr als doppelt so teuer seinerzeit zum Marktstart im März 2020. Auch das Jahresabo wurde nach oben korrigiert, dies kostet nun 139,90 Euro

Auch der Standardtarif kostet nun etwas mehr. Hier geht es von 8,99 Euro auf 9,99 Euro oder 99,90 Euro pro Jahr. Dafür gibt es dann eine Full-HD-Auflösung und 5.1-Ton. Analog zum Premiumtarif sind auch hier Downloads möglich.

Werbetarif bleibt aktuell unangetastet

Der einzige Tarif, der nicht angepasst wurde, ist der werbefinanzierte Tarif. Der kostet weiterhin 5,99 Euro und wird mit Werbeeinblendungen finanziert. Die Auflösung liegt auch hier bei Full HD, Downloads sind nicht möglich. Wenn wir noch einmal die Neuankündigungen der letzten Monate zurückdenken, waren diese sowohl quantitativ als auch qualitativ eher überschaubar. Aus unserer Sicht ist das ein mutiger Schritt und Disney+ sollte, um diesen Preisanstieg rechtfertigen zu können, dringend mehr und bessere Inhalte anbieten.

