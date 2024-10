Home iPad Neues iPad Mini: In EU ohne Ladegerät im Lieferumfang

Neues iPad Mini: In EU ohne Ladegerät im Lieferumfang

Das neue iPad Mini 7 wird in der EU ohne Ladegerät im Lieferumfang ausgeliefert. Dieser Schritt könnte mit der EU-Regulierung zur Verringerung von Elektroschrott zusammenhängen, die zukünftig greifen soll. In anderen Ländern ist das Netzteil weiterhin in der Box, wenn auch vielleicht nicht mehr lange.

Das neue iPad mini 7 wird in vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, ohne Ladegerät ausgeliefert. Diese Änderung steht vermutlich im Zusammenhang mit den kommenden EU-Vorschriften zur Reduzierung von Elektroschrott, die ab 2026 greifen. Interessanterweise sind Märkte außerhalb Europas, wie die USA, Kanada und Australien, davon nicht betroffen und erhalten weiterhin ein 20-Watt-USB-C-Ladegerät. Auch auf Apple-Sticker verzichtet das Unternehmen, um Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Als kleinen Vorteil gibt es jedoch ein robusteres, geflochtenes USB-C-Kabel im Lieferumfang.

Der Verkaufsstart des neuen iPad Mini ist für den 23. Oktober angesetzt. Es kommt mit Apple Intelligence-Unterstützung, die durch den verbauten A17 Pro-Chip ermöglicht wird.

Trend weg von Ladegeräten im Lieferumfang

Wie lange Apple das iPad in anderen Ländern noch mit Ladegerät in der Box ausliefern wird, ist indes unklar. Schon seit Jahren besteht der Trend, auf zusätzliches Zubehör zu verzichten. Beim iPhone wird schon lange kein Charger mehr mitgeliefert. Früher oder später dürfte dieser auch beim iPad weltweit aus dem Lieferumfang verschwinden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.