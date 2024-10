Home iPhone Telefon, Karten, Wallet und Mail: Verifizierte Händler bekommen Logo als Kontaktbild

Telefon, Karten, Wallet und Mail: Verifizierte Händler bekommen Logo als Kontaktbild

Apple hat ein Update für sein Apple Business Connect Feature angekündigt, welches verifizierten Händlern erlaubt, eigene Logos als Kontaktbild in der Karten- und Telefon-App sowie in Wallet und Mail zu nutzen. Die Neuerung soll mit iOS 18.2 starten.

Apple macht es iPhone-Nutzenden leichter, verifizierte Händler zu erkennen. In der Kommunikation mit Unternehmen soll es dank einem Update einfacher werden, seriöse von betrügerischen Händlern zu unterscheiden. Das gelingt über ein neues Verifizierungsprogramm, welches Apple mit iOS 18.2 scharfstellen will. Die Registrierung ist ab sofort über Apples Website möglich.

Händler können sich verifizieren und Logos nutzen

Ab heute können sich Händler für das Feature „Branded Mail“ anmelden. Ab iOS 18.2 werden verifizierte Unternehmen dann mit offiziellem Logo in der Mail-App angezeigt. 2025 soll dann dank der „Business Caller ID“ die Implementierung in die Telefon-App folgen. Statt einer unbekannten Nummer zeigt das iPhone dann den Namen, das Logo und die Abteilung des Unternehmens an, welches euch erreichen will.

Auch bei „Tap to Pay“ und in Apple Karten sollen offizielle Logos echte Unternehmen erkennbar machen. Bisher sind hier lediglich Icons für verschiedene Kategorien wie Lebensmittel, Hotels und Restaurants zu sehen. Apple will Betrügern damit das Leben schwer machen und sicherstellen, dass auch wirklich mit den echten Unternehmen kommuniziert wird.

Auf der deutschen Website ist bisher nur die Karten-Neuerung zu sehen, ob und wann die anderen Neuigkeiten zu uns kommen, bleibt abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.