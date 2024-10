Home Sonstiges Neues Patent: Apple plant VR-Projektor in Glühbirnenform

Neues Patent: Apple plant VR-Projektor in Glühbirnenform

Ein großer Nachteil der Apple Vision Pro ist die Beschränkung der Inhalte auf einen Nutzer. Nur wer die Brille trägt, kann auch sehen, was darauf angezeigt wird. Das will Apple ändern und hat dazu ein kurioses Patent angemeldet.

Ein Projektor soll dafür sorgen, dass VR- und AR-Inhalte auf einen Tisch oder andere Flächen projiziert werden können. Der Content stammt dabei von der Vision Pro (Abb. 9) und wird über das Gerät für andere Menschen sichtbar gemacht. Das geht aus dem Patent hervor, welches Patently Apple entdeckt hat.

VR-Content aus der Deckenlampe?

Dem Patent nach handelt es sich bei dem Gerät um einen Projektor, der an der Zimmerdecke befestigt wird. Kurios ist dabei, dass Apple wohl mit dem Gedanken spielt, das Gerät mit herkömmlichen Glühbirnenfassungen kompatibel zu machen (Abb. 4). Den Projektor könnte man somit in jede gängige Deckenlampe schrauben. Von dort aus lassen sich Inhalt auf darunter befindliche Tische oder an die Wand projizieren (Abb. 2D).

Auch wenn das Patent auf den ersten Blick etwas ulkig wird, ist die Idee dahinter sicher nicht verkehrt. Eine Glühbirnenfassung macht zusätzliche bauliche Maßnahme überflüssig und VR-Inhalte für alle zugänglich. Auch die Möglichkeit, von visionOS aus Content räumlich zu teilen, ist sinnvoll. Ob und wann ein solches Produkt erscheint ist ungewiss. Nicht selten sehen wir Patente, die nie oder nur in stark veränderter Form zum Leben erweckt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.