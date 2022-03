Home Daybreak Apple iPad Air 5 schlecht verarbeitet? | Apple Watch S3 vor dem Ende | iPhone 14 Pro noch massiver? – Daybreak Apple

iPad Air 5 schlecht verarbeitet? | Apple Watch S3 vor dem Ende | iPhone 14 Pro noch massiver? – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Gemeinde! Wie es scheint, haben Nutzer des iPad Air 5 etwas an der Verarbeitung des Geräts auszusetzen – was hat es damit auf sich? Außerdem könnte die Apple Watch Series 3 bald keine Updates mehr erhalten und das iPhone 14 Pro soll noch massiver werden. Eine Zusammenfassung.

iPad Air 5 für einige zu dünn und fragil

Während erste Reviews zum neuen iPad Air 5 recht positiv ausfielen, übten nun einige Kunden, die das Gerät bereits erhielten, Kritik an der Verarbeitung aus. So liest man beispielsweise auf Reddit, dass das Apple-Tablet um einiges dünner und somit fragiler sei. Sogar so dünn, dass man fast den Akku durch die Rückplatte fühlen könne. Auch wird beschrieben, dass das Gehäuse knarrende Töne von sich gebe. Noch nicht geklärt ist, ob solche Mängel nur einzeln auftreten oder das eine breitere Masse an iPad Airs der fünften Generation betrifft.

watchOS 9 wohl nicht mehr für Apple Watch Series 3 vorgesehen

Die Apple Watch Series 3 ist inzwischen schon eine ganze Weile im Sortiment von Apple vertreten. Daher erhielt sie auch noch das aktuelle watchOS 8, was sich sogar ein wenig angenehmer als watchOS 7 installieren ließ. Wie es nun scheint, dürfte das allerdings das letzte große Softwareupdate gewesen sein, zumindest wenn es nach Ming-Chi Kuo geht. Der Analyst behauptet auf Twitter, dass die Series 3 nicht mehr die Rechenleistung für watchOS 9, welches wir im Juni auf der WWDC sehen werden, mitbringe.

iPhone 14 Pro dicker und mit größerem Kamerahügel?

Für viele ist schon die Form und das Gewicht des iPhone 13 Pro und Pro Max grenzwertig. Und nun zeichnet sich ab, dass das Unternehmen aus Cupertino nicht plant, die jeweiligen Nachfolger in diesem Jahr kompakter zu gestalten. Im Gegenteil, das Pro soll dicker und schwerer werden, dafür aber auch schmäler und niedriger. Zusätzlich ist auf den veröffentlichten Zeichnungen zu sehen, dass der sowieso schon große Kamerahügel noch weiter wachsen könnte.

Kurz notiert

Studio Display hat 64 Gigabyte Speicher

Nicht nur hat das neue Apple Studio Display einen A13-Prozessor, auch beherbergt es 64 Gigabyte Speicher. Doch wofür ist das gut?

Neue Inhalte auf Disney+

Der April steht bereits vor der Haustür, dementsprechend gibt es auch neue Inhalte auf Disney+. Wir haben die Zusammenfassung:

E-Auto-Ladesäulen nun in Apple Maps einbezogen

E-Mobilität wird immer attraktiver, besonders jetzt mit den steigenden Spritpreisen. Jetzt erlaubt es Apple Maps euch, E-Tankstellen samt ihren Ladegeschwindigkeit bei der Navigation zu berücksichtigen.

Weitere Strafe gegen Apple in den Niederlanden

Apple kassierte bereits einige Strafzahlungen der niederländischen Regulierungsbehörde. Nun wurde die neunte verhängt und das steckt dahinter:

Somit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Daybreak Apple angelangt. Wir wünschen euch einen schönen Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!