Das seht ihr bei Disney+ im April 2022

Wir nähern uns so langsam dem Ende des Monats und damit ist das erste Quartal des Jahres 2022 auch schon fast vorbei. Wer wissen will, mit welchen Inhalten Disney+ das neue Quartal angehen will, ist hier genau richtig. 46 neue Filme und Serien nimmt der Streamingdienst im April 2022 in seinen Inhaltekatalog auf.

Die Neuzugänge

Eigentlich soll es eine neutrale Meldung werden, doch in diesem Fall möchten wir eine klare Empfehlung aussprechen: Es geht dabei um das ehemalige Start-up Theranos von Elisabeth Holmes. Die Gründerin und Hochstaplerin wollte die Präventiv-Forschung in der Medizin revolutionieren und versprach, dass die Tests ihrer Firma lediglich einen einzigen Tropfen Blut benötigen. Das Ende ist bekannt und die Serie „The Dropout“ widmet sich dem Aufstieg und Fall von Elisabeth Holmes.

Ab 1. April

Bühne frei für Nate!

Ab 6. April

9-1-1: Lone Star

Afrikas tödlichste Jäger: Staffel 5 und 6

Alive and Kicking

Micky Maus: Spielhau

PJ Masks – Pyjamahelden Musikvideos

Konstruktionen der Superlative: Staffel 1

Paartherapie mal anders: Staffel 1

Single Drunk Female: Staffel 1

Ab 8. April

Sex Appeal

Blood on the Wall – Mexicos Drogenkrieg

Bohemian Rhapsody

Ab 13. April

Ice Age: Scrats Abenteuer: Staffel 1

9-1-1: Staffel 5

9-1-1: Staffel 4

Bluey: Staffel 2

Hooten & the Lady: Staffel 1

New York Cops – N.Y.P.D. Blue: Staffel 3-6

Ab 14. April

The Kardashians

Ab 15. April

Fresh

Hampstead Park – Aussicht auf Liebe

Mel Brooks’ Höhenkoller

Michael Kohlhaas

New Horizons: Die Pluto Mission

Die Hüterin der Wahrheit – Dinas Bestimmung

Die Hüterin der Wahrheit – Dina und die schwarze Magie

Tutanchamun – Mysterien einer Grabkammer

Wilde Welt der Wikinger

Ab 20. April

The Dropout

Invasion Erde: Staffel 1

New York Cops – N.Y.P.D. Blue: Staffel 7-12

Ab 22. April

Den Eisbären so nah

Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr

Explorer: Der letzte Tepui

Eisbären (Disney)

Captive Audience (OT): Staffel 1

Die Challenger-Katastrophe

Ab 27. April

Sketchbook: Staffel 1

Afrikas Jäger: Staffel 2

Indiens verlorene Schätze: Staffel 1

Ausgesetzt: Überleben für Anfänger: Staffel 1

Ab 29. April

Bedrohte Tiger: Die große Zählung

D. Wade: Life unexpected

Long Gone Summe

Mike and the mad Dog

Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung

