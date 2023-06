iOS 17: Diese acht neuen Features bekommt die Fotos-App

Diese neue Funktion ist mitunter sehr spannend. Erkennt die Foto-App verschiedene Gerichte und Lebensmittel auf eueren Bildern, so ist es in iOS 17 möglich, Rezepte für ähnliche Gerichte zu finden. In diesem Fall erscheint am unteren Bildschirmrand ein Messer- und Gabelsymbol. Die Option „Look up Food“ zeigt euch direkte Links zu Webseiten mit entsprechenden Rezepten. So müsst ihr nicht extra in Safari danach suchen.