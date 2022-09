Home Betriebssystem iOS 16.1 enthält Demomodus für Satellitennotruf

Das iPhone 14 bringt erstmals eine neue Möglichkeit zur Satellitenkommunikation. Diese ermöglicht, wenn auch sehr eingeschränkt und nur für Notrufe, auch abseits der Mobilfunknetze Kommunikation, eben per Satellit. Wie das funktioniert, können Nutzer ab iOS 16.1 ausprobieren – in den USA.

Apple hat mit der Vorstellung der neuen iPhone 14-Modelle ein neues und durchaus bahnbrechendes Feature angekündigt: Nutzer werden erstmals in der Lage sein, direkt per Satellit zu kommunizieren. Auf diesem Weg sind allerdings nur Notrufe möglich. Zudem läuft die Satellitenkommunikation etwas anders ab, als man üblicherweise die iPhone-Nutzung kennt. Erst einmal nur per Text, muss zudem noch die Verbindung zum Satelliten zunächst durch die nötige Ausrichtung ermöglicht werden.

Das iPhone erklärt dem Nutzer, wie es gehalten werden muss

Das iPhone wird im Notfall dem Nutzer per Anweisung auf dem Bildschirm erklären, wie es gehalten werden muss, damit eine Verbindung zum Satelliten möglich wird. Diese kann zwischen wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten erfordern.

Wie das abläuft, kann der Nutzer sich bald zumindest einmal demonstrieren lassen. Ein entsprechender Demomodus wird in iOS 16.1 implementiert sein, er ist Bestandteil der Beta 3 von iOS 16.1, die seit kurzem verfügbar ist und dort von 9to5Mac dort entdeckt worden war.

Allerdings, das Satellitenfeature wird zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein. Wann es nach Deutschland kommt, ist nicht klar. Derzeit nutzt Apple die Satelliten von Globalstar.

