Gurman: AirPods Pro 2 mit neuen Sensoren und verbessertem Audio?

Apples AirPods Pro steuern wohl bald auf ein Update zu: Zeit würde es, die Markteinführung der Kopfhörer liegt inzwischen bereits bald drei Jahre zurück und die Akkus der frühen Käufer dürften an ihre Grenzen kommen. Die AirPods Pro 2 sollen wohl mit neuen Sensoren punkten.

Apple wird die AirPods Pro wohl in nächster Zeit mit einem Update versorgen. Die Kopfhörer von Apple wurden seit ihrer initialen Einführung im Jahr 2019 nicht aktualisiert. Inzwischen dürften die frühen Käufer mit leidlich leer gelutschten Akkus dastehen, ein Update wurde zuvor bereits häufiger für dieses Jahr in Aussicht gestellt, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten.

Auch der bekannte Redakteur Mark Gurman hält eine neue Version der AirPods Pro in diesem Jahr für wahrscheinlich, das schreibt er in der jüngsten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Neue Sensoren und bessere Klang der AirPods Pro

So soll Apple für die zweite Generation der AirPods Pro an neuen Health-Features arbeiten, zusätzliche Sensoren könnten etwa einen Schrittzähler oder eine Pulsmessung realisieren, konkreter wird es bis jetzt aber immer noch nicht.

Auch die Wiedergabequalität soll Verbessert werden. Frühere Einschätzungen gingen davon aus, dass Apple hier erstmals auf Lossless Audio setzen könnte, was drahtlos bislang noch nirgends umgesetzt wird.

Das Design soll ebenfalls umgestellt und der Stiel gestrichen werden, hier widersprechen sich die Einschätzungen der Experten aber bislang noch.

Die AirPods Max werden zwar noch kein Update in nächster Zeit erhalten, wohl aber soll es neue Farben geben, so Gurman. Allerdings ließ er offen, in welchem Zeitrahmen Apple hier planen könnte.

