Home Gerüchte AirPods Pro 2: Lossless-Audio und Case mit Signalton?

AirPods Pro 2: Lossless-Audio und Case mit Signalton?

Die AirPods Pro warten nun bereits seit ihrer Markteinführung auf ein erstes Update. Dieses Jahr nun werden die AirPods Pro 2 erwartet. Apple dürfte den Kopfhörern ein neues Design verpassen, zudem soll das Case neue Funktionen erhalten.

Die AirPods Pro wurden bis jetzt noch überhaupt nicht aktualisiert und langsam wird es Zeit für die eigentlich extrem populäre Baureihe. 2022 wird allgemein der Marktstart der AirPods Pro 2 erwartet. Nun hat sich der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo zu diesem Thema geäußert. In seiner ersten Notiz im neuen Jahr spricht der zumeist gut informierte Beobachter über einen möglichen Start der AirPods Pro 2 im vierten Quartal 2022, damit war bereits gerechnet worden, Apfelpage.de berichtete.

Kann das Case bald Geräusche machen?

Kuo rechnet einerseits mit einem überarbeiteten Design. Zuletzt war verschiedentlich davon ausgegangen worden, Apple werde die AirPods Pro 2 eher im Design der Beats Fit Pro von 2021 auf den Markt bringen, die zunächst nur in den USA eingeführt wurden.

Das Case soll indes eine neue Funktion erhalten: Es soll einen Signalton abgeben können, um es leichter wiederfinden zu können und in diesem Zuge wohl auch in das Wo ist-Netzwerk integriert werden, dieses Gerücht war bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgegriffen worden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Spielen die AirPods Pro 2 ALAC?

Weiterhin sollen die AirPods Pro 2 auch Apple Lossless, den Codec ALAC, unterstützen, auf dem Apple Music Lossless basiert, so der Analyst. Es wären die ersten AirPods, die eine Wireless-Implementation von Apple Music Lossless erhalten würden und diese ist nicht trivial. Das bluetooth-Protokoll limitiert die Bandbreite von zu übertragenen Daten, was bei einer verlustfreien Wiedergabe rasch die Grenzen möglicher Lösungen aufzeigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!