Home Apple Frauen verklagen Apple: AirTags sollen Stalking erleichtert haben

Frauen verklagen Apple: AirTags sollen Stalking erleichtert haben

Apple wird von mehreren Frauen verklagt, nachdem diese Nachstellungen ihrer Expartner ausgesetzt waren. Hierbei waren AirTags zum Einsatz gekommen: Schon zuvor hatten die kleinen Tracker von Apple für böses Blut gesorgt.

Apple sieht einer neuerlichen Klage wegen der Funktionsweise seiner AirTags entgegen. Die Klagen sind vor einem US-Bundesgericht in San Francisco anhängig. Gegenstand der Klage ist die Funktionalität der AirTags. Die Klägerinnen werfen Apple vor, mit den AirTags ein unsicheres Produkt veröffentlicht zu haben, das beklagenswert wenig Schutz vor Stalking und Nachstellungen biete.

Was war passiert?

Eine der Klägerinnen gibt an, ihr Exfreund habe einen AirTag an ihrem Fahrzeug befestigt, um ihren Aufenthaltsort auf diese Weise zu überwachen. Eine andere Klägerin erklärt, ihr Mann, von dem sie die Trennung anstrebt, habe einen AirTag in den Rucksack ihres Kindes platziert, ebenfalls mit dem Ziel, ihren Aufenthaltsort zu überwachen.

Schon zuvor waren die AirTags in die Kritik geraten, Stalking zu erleichtern. Apple hatte daraufhin Maßnahmen implementiert, die eben das unbemerkte Tracken von Personen verhindern soll, wie wir damals in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten, diese seien jedoch unzureichend, so die Klägerinnen. Die AirTags geben etwa einen Ton ab, wenn sie längere Zeit von ihrem gekoppelten iOS-Gerät entfernt sind. Auch können Nutzer von iOS- und Android-Geräten AirTags aufspüren, die sich längere Zeit in ihrer Nähe aufhalten. Für Android hatte Apple eigens eine spezielle App veröffentlicht, wenn auch mit geraumer Verzögerung, nachdem man diesen Schritt bereits recht bald nach Veröffentlichung der Tracker angekündigt hatte.

Den klagenden Frauen ist das alles nicht genug, sie fordern in ihrer Klage Schadenersatz in nicht genannter Höhe, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Angesichts der sensiblen Natur des Falls ist es nicht unwahrscheinlich, dass Apple sich mit den Frauen auf eine außergerichtliche Zahlung verständigen wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!