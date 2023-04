Home Daybreak Apple Es steht schlimm um Siri | iMessage unter Windows | Beats Studio Buds+ geleakt – Daybreak Apple

Es steht schlimm um Siri | iMessage unter Windows | Beats Studio Buds+ geleakt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ist es beruhigend oder eher erschreckend, dass man auch bei Apple nur Hohn und Spott für Siri übrig hat? Es scheint, als hätte auch das Entwicklungsteam die Sprachassistentin faktisch aufgegeben – ein schlechter Zeitpunkt, wo sich in der Branche gerade so viel tut. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Man kann von Aussagen ehemaliger Angestellter halten, was man möchte. Tatsache ist, ein bisschen Frust und grimmige Gedanken dürften immer dabei sein, die haben aber wohl auch nicht selten ihre Berechtigung. Tatsache ist auch: Siri ist kein Glanzstück in Apples Portfolio und dessen ist man sich wohl auch in der Belegschaft schmerzlich bewusst. Besserung ist aber nicht in Sicht, tatsächlich sieht es für Siris Zukunft offenbar düster aus, hier lest ihr mehr dazu.

iMessage startet unter Windows

Microsoft hat eine vorläufige Lösung für ein bisschen iMessage unter Windows 11 improvisiert. Deren Einschränkungen sind zugegeben noch beträchtlich. Immerhin, die Arbeit am PC müssen Nutzer damit bald nicht mehr unterbrechen, um kurz zurückzuschreiben, hier dazu mehr.

Die Beats Studio Buds+ sind geleakt

Das war ein ziemlich umfangreicher Leak, der da in Form einer Produktseite auf Amazon aufgetaucht war. Er war zwar bald wieder offline, aber da war es natürlich schon zu spät. Dadurch wissen wir jetzt ziemlich genau, was die neuen Beats Studio Buds+ können sollen und wann sie erscheinen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Amazon stellte vor ein paar Jahren eigene Health-Produkte wie Fitnessbänder vor. Mit denen nimmt es aber jetzt ein böses Ende, hier die Infos.

Koppelt sich die Watch bald mit dem Mac?

Eine Apple Watch mit mehr als nur einem iPhone koppeln? Das soll bald möglich sein, Mac inklusive, hier die Infos.

Die USB-C-EarPods kommen.

Es dürfte inzwischen klar sein, dass die Tage von Lightning in Apple-Land gezählt sind. Das zeigt sich auch anhand der kommenden Zubehörprodukte, hier mehr dazu.

Damit darf ich euch schon jetzt ein ausnehmend schönes, langes Wochenende wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!