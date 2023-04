Home Hardware USB-C-EarPods im Anflug: Der Wechsel nimmt Fahrt auf

Der Wechsel zu USB-C auf breiter Front im Apple-Universum hat offenbar begonnen. In diesem Jahr wird das iPhone vermutlich umgestellt und auch für das diverse Zubehör steht der Wechsel an. Kabelgebundene EarPods mit USB-C-Anschluss sollen bereits produziert werden.

Apple treibt den Wechsel auf USB-C voran: In diesem Jahr wird das iPhone wohl erstmals mit einem USB-C-Anschluss ausgeliefert, Lightning geht in Rente, am iPad ist der Apple-Stecker bereits vollständig verschwunden und auch für das Zubehör wird es Zeit. Die EarPods am Kabel sind aktuell noch mit einem Lightning-Port, wie auch mit einem 3,5 mm-Klinkenanschluss am Kabel verfügbar, doch eine neue Generation mit USB-C-Anschluss ist bereits in die Massenproduktion eingetreten, wie einer der bekannteren Leaker nun erklärt.

Also USB-C MFI cables and Earpods are in mass production for a while is the best proof that it’s happening.

Es ist nur folgerichtig, kein weiteres Zubehör mit Lightning mehr auf den Markt zu bringen, wenn Apples wichtigstes Produkt den Anschluss fallen lässt.

Ein langer Umstieg

Bis Lightning allerdings komplett verschwunden und das Kabel-Chaos beseitigt ist, wird es dauern, auch aufgrund der teils langen Nutzungszeiten von iPhones. Erst wenn das letzte iPhone mit Lightning-Port verschrottet wird, können Nutzer ihre Lightning-Kabel auch entsorgen.

Langfristig ist der Schritt überfällig und wichtig, führt er am Ende zu weniger Kabelsalat in Taschen und Haushalten, kurzfristig kann der Wechsel bei einigen Nutzern aber zu mehr Kabeln im Gebrauch führen – eine notwendige Entwicklung. Das iPhone 15 mit USB-C-Port wird im Herbst in vier Varianten erwartet.

