AVM bestätigt Matter für FRITZ! Smart Gateway

Der Hersteller AVM hat sich in den letzten Jahren neben seinen Routern mit einer kleinen Auswahl an Smart-Home-Geräten ein zweites Standbein geschaffen. Diese funken allerdings auf dem Standard DECT ULE und sind so nicht mit Hue kompatibel. Dies hat sich dank des FRITZ!Smart Gateway nun geändert und diesbezüglich gibt es die nächste erfreuliche Nachricht.

FRITZ!Smart Gateway bekommt Matter

åDer Hersteller AVM aus Berlin war bisher eher verschlossen, was die Interoperabilität mit anderen Firmen anging. Dies weicht man nun mit dem Marktstart des FRITZ!SMart Gateway langsam auf, Apfelpage berichtete. Das Gateway kombiniert den hauseigenen Standard ECT ULE mit Zigbee und ermöglicht die Einbindung von IKEA Trådfri, Philips Hue, Tint von Aldi und Co. Im Zuge dessen wurde schnell die Frage laut, wie es mit Matter aussieht. Hierzu hat sich AVM nun via twitter geäußert und bestätigt, dass ein zukünftiges Firmwareupdate den neuen universellen Standard auf das Gateway bringen wird.

Wir planen die Matter Unterstützung bereits, können aber keinen Termin nennen.

Es könnte dauern

Vorweg, dies ist eine gute Nachricht und die kann der Standard Matter nach dem doch eher missratenen Start gut gebrauchen. Andererseits bereitet uns diese Aussage etwas Bauchschmerzen, trotz der soliden Hardware und der eigentlichen guten Updatepolitik. Grund dafür ist der extrem schleppend vorangetriebene Rollout von FRITZ!OS 7.50. Erstmals äußerte sich AVM auf der IFA 2021, dann gab man im darauffolgenden Jahr auf dem MWC 2022 einen konkreten Ausblick. Fertig sollte das Update dann im Sommer 2022 sein, zur IFA 2022 verzögerte sich das Update um ca. vier bis sechs Wochen – so der Hersteller. Final wurde das Update für das erste Modell dann im Dezember 2022 ausgerollt. Angesichts der knappen Antwort gehen wir davon aus, dass AVM kein zeitnahes Update einplant und man eher Richtung Jahreswechsel schauen muss.

