Home Apple Erste iOS 16-Erfahrungen | Web-Push-Nachrichten am iPhone | Briten gehen bei USB-C nicht mit – Daybreak Apple

Erste iOS 16-Erfahrungen | Web-Push-Nachrichten am iPhone | Briten gehen bei USB-C nicht mit – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wir haben einen ersten Blick auf iOS 16 geworfen. Was wir dabei entdeckt haben, haben wir für euch zusammengefasst. Außerdem: Apple unterstützt bald auch Push-Nachrichten von Websites am iPhone. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Woche ist bald rum und die kommende Woche wird für viele eher kurz, gute Vibes also in the air. Die letzten Tage haben wir genutzt, um einen ersten stechenden Blick auf iOS 16 zu werfen. Die Beta ist seit Montag Abend verfügbar, das kommende Update bringt bekanntlich allerhand Neuigkeiten. Und wie läuft das neue System in der ersten Testversion so? Hier lest ihr unsere ersten Eindrücke. Teilt auch gern eure eigenen Erfahrungen mit iOS 16.

Apple unterstützt bald Push-Nachrichten von Webseiten

Schon jetzt können Webseiten Push-Nachrichten am Mac senden, der Weg dahin ist allerdings eher umständlich. Bald ist diese Funktion leichter zu implementieren und zwar auch am iPhone. Apple erlegt den Entwicklern aber auch einige Beschränkungen auf, hier dazu mehr.

Großbritannien will keinen USB-C-Zwang

Die EU führt in zwei Jahren verpflichtend die Unterstützung eines einheitlichen Steckers an Smartphones ein und spaltet damit die Verbraucher. Großbritannien will dieser Stoßrichtung nicht folgen. Auswirkungen auf die Produkte dürfte das kaum haben, es ist eher als politische Image-Kampagne zu verstehen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple macht den Akkutausch am MacBook teurer. Die Kosten steigen moderat, aber sie steigen, hier die Details.

Apple liefert neue AirPods-Beta.

Die AirPods 2 und AirPods Pro erhalten seit einiger Zeit auch Betas von Apple. Nun ist eine neue Version zu den Developern unterwegs, hier dazu mehr.

iOS 16 macht weiter in MeMojis.

Manche finden sie fancy, andere völlig bescheuert: Auch iOS 16 bringt die lustigen kleinen Spielereien um die MeMojis weiter voran, hier dazu die Infos.

Think Different, aber nicht in Europa.

Diese Worte werden wohl noch einige mit Apple in Verbindung bringen, das Unternehmen hat die Wortmarke aber nun verloren, zumindest hier, weitere Details dazu findet ihr hier.

Und damit darf ich mich schon wieder verabschieden und wünsche euch ein schönes Wochenende.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!