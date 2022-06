Home Featured iOS 16 im Ersteindruck: Die spannendsten Neuerungen ausprobiert

iOS 16 im Ersteindruck: Die spannendsten Neuerungen ausprobiert

Seit Montag ist die erste Developer Beta von iOS 16 verfügbar. Wir konnten sie bereits herunterladen und damit herumspielen. Nun wollen wir euch heute zeigen, was uns dabei auffiel.

iOS 16 ist in diesem Jahr ein guter Mix aus Neuerungen und Verbesserungen bei bestehenden Features. Während Bereiche wie der Sperrbildschirm nämlich komplett überarbeitet wurden, entwickelte Apple Dinge wie die Nachrichten-App sinnvoll weiter.

Seit Montagabend steht die erste Vorversion für Entwickler zum Download bereit. Schauen wir uns gemeinsam an, was diese so mit sich bringt.

Ein komplett neuer Sperrbildschirm

Ein Redesign gab es für iOS 16 nicht, dafür erstrahlt der Lockscreen in einem komplett neuen Gewand. Datum und Uhrzeit bekamen eine neue Schriftart, außerdem erscheint das Datum jetzt standardmäßig über der Uhrzeit. Auch über der Uhrzeit ist das Symbol für Face ID, welches in iOS 16 kleiner wurde. Ebenfalls sticht ins Auge, dass sich die Uhrzeit bei Hintergrundbildern mit Tiefeninformationen, wie zum Beispiel bei Portraits, hinter einzelnen Elementen verstecken kann.

Die Funktionsweise von Benachrichtigungen blieb prinzipiell unverändert. Allerdings wanderte das Mitteilungszentrum an den unteren Bildschirmrand. Durch diese Änderungen ist es leichter, die Mitteilungen zu durchforsten und das iPhone dabei nur in einer Hand zu halten.

Eine weitere große Neuerung ist die Möglichkeit zum Platzieren von Widgets. Insgesamt gibt es fünf Slots für diese auf dem Sperrbildschirm. Eines hat neben dem Datum Platz und unter der aktuellen Uhrzeit gibt es insgesamt vier Bereiche, wobei ein Widget auch mehrere Plätze einnehmen kann. Die Widgets sehen fast so aus wie die Complications auf der Apple Watch. Tatsächlich sind Entwickler ab sofort dazu in der Lage, Lockscreen-Widgets für iOS 16 auch als Complications für watchOS 9 zur Verfügung zu stellen.

These Lock Screen widget placeholders for Scriptable have a great retro vibe 😃 #WWDC22 pic.twitter.com/z37GiTj10Z

Den gesamten Sperrbildschirm kann man jetzt bis in das kleinste Detail anpassen. Angefangen von der Schriftart der Uhrzeit und des Datums bis hin zur Akzentfarbe des Hintergrundbildes. Und wo wir beim Thema Hintergrundbilder sind: Davon gibt es jetzt jede Menge. Mit dabei sind Astronomie-Bilder, einfache Farbverläufe und auch Grafiken wie die bereits bekannten Regenbogenstreifen. Auch kann man eine Hintergrund-Diashow einstellen. Und damit man einfach zwischen mehreren Lockscreen-Konfigurationen wechseln kann, ist es möglich, diese abzuspeichern.

Ein Feature, welches erst später kommt, sind Live Activites. Mit diesem Framework können Apps Echtzeitdaten am Sperrbildschirm in einem Fenster einer Benachrichtigung zeigen. Zwei Apps von Apple nutzen das allerdings schon, nämlich die Musik- und die Uhr-App.

iMessage

iMessage bekam in diesem Jahr überwiegend Dinge spendiert, welche Chat-Apps wie WhatsApp schon seit einer ganzen Weile drauf haben. Dazu gehören Funktionalitäten wie das Bearbeiten und Löschen im Nachhinein und auch das Markieren einer Unterhaltung als ungelesen. Weiters funktioniert SharePlay nun nicht mehr nur über FaceTime, sondern auch über iMessage.

Da das Ganze doch recht spannend ist, besprechen wir die iMessage-Updates in einem separaten Folgeartikel genauer.

Fokus

iOS 15 brachte das Fokus-Feature. Damit kann man mehrere Modi anlegen und zum Beispiel bestimmte Kontakte blockieren, wenn man gerade auf der Arbeit ist. Auch ist es möglich, Homescreens für einen Fokus-Modus zu definieren.

Das Ganze geht nun auch mit Lockscreens. So kann man beispielsweise einstellen, dass für den Schlafen-Fokus ein Sperrbildschirm mit dunklem Hintergrund und nur der Uhrzeit erscheinen soll. Außerdem kann das Betriebssystem bestimmte Startbildschirm- und Sperrbildschirm-Einstellungen auf Basis eines Fokus vorschlagen.

Darüber hinaus sind die sogenannten Fokusfilter neu. Damit kann man Apps, welche die Funktion unterstützen, mitteilen, welche Daten sie in einem bestimmten Fokus-Modus anzeigen soll.

Health und Fitness

Während der Auftakt-Keynote der WWDC sprach Apple über Health und Fitness zwar ausschließlich im Bereich für watchOS, doch zwei Updates sind auch für das iPhone spannend.

Es fängt damit an, dass sich Medikamente, welche man regelmäßig einnehmen muss, jetzt in der Health-App abspeichern lassen. Dabei kann man auch gleich noch die Dosis und die Uhrzeiten festhalten, sodass das iPhone und auch die Apple Watch einen daran erinnern. Was allerdings noch nicht geht, ist das Einscannen der Verpackung eines Medikamentes, wie es im Laufe der Präsentation demonstriert wurde.

Weiters ist neu, dass die Fitness-App ab iOS 16 vorinstalliert ist und man dafür nicht mehr eine Apple Watch benötigt. Diese überwacht dann etwa die Anzahl der zurückgelegten Schritte oder die Menge an verbrannten Kalorien.

Schnellnotizen auf dem iPhone

Als Apple Schnellnotizen im letzten Jahr vorstellte, war das Feature ausschließlich am iPad und am Mac verfügbar. Mit iOS 16 zieht es auch am iPhone ein, genauer gesagt in das Kontrollzentrum. Eventuell muss man es zuvor noch in den Einstellungen für das Kontrollzentrum aktivieren.

Sonstiges

Diese Neuerungen in iOS 16 sind außerdem noch erwähnenswert:

Geteilte iCloud-Fotomediathek: iOS 16 bringt eine zusätzliche Fotomediathek, welche man mit bis zu fünf anderen Personen über iCloud teilen kann. Zu dieser kann man Fotos auf mehreren, teils auch automatischen, Wegen, hinzufügen. So erkennt das iPhone etwa, wenn Personen des geteilten Albums bei einer Aufnahme in der Nähe sind und fügt diese von selbst zum geteilten Bereich hinzu.

iOS 16 bringt eine zusätzliche Fotomediathek, welche man mit bis zu fünf anderen Personen über iCloud teilen kann. Zu dieser kann man Fotos auf mehreren, teils auch automatischen, Wegen, hinzufügen. So erkennt das iPhone etwa, wenn Personen des geteilten Albums bei einer Aufnahme in der Nähe sind und fügt diese von selbst zum geteilten Bereich hinzu. Live Text: Live Text ist nun nicht mehr nur dazu in der Lage, Text aus Fotos zu extrahieren. Auch Videos kann das Betriebssystem jetzt analysieren.

Live Text ist nun nicht mehr nur dazu in der Lage, Text aus Fotos zu extrahieren. Auch Videos kann das Betriebssystem jetzt analysieren. Kurzbefehle ohne Setup: Apps können mit iOS 16 Kurzbefehle so bereitstellen, sodass sie bereits nach der Installation über Siri ohne Einrichtung verfügbar sind.

Was sind eure Lieblingsneuerungen

iOS 16 bringt viele Änderungen mit sich, sodass wir in diesem Artikel nicht alle abdecken konnten. Verratet uns doch gerne in den Kommentaren, welche euch am besten gefallen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!