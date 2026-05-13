Schlechtes Vorzeichen für das iPhone Fold? Eine aktuelle Umfrage deutet darauf hin, dass faltbare Smartphones bei den meisten Nutzern gar nicht so hoch im Kurs stehen. Dasselbe gilt übrigens auch für KI-Features.

Eine neue Umfrage aus den USA zeigt, dass faltbare Smartphones und KI-Funktionen für viele Verbraucher weiterhin keine überzeugenden Kaufargumente darstellen. Das könnte insbesondere für Apple relevant werden, da das Unternehmen noch in diesem Jahr sowohl ein faltbares iPhone als auch umfangreichere KI-Funktionen unter dem Namen Apple Intelligence auf den Markt bringen will.

Amerikaner kaum an Faltern und KI interessiert

Laut einer von CNET beauftragten und von YouGov durchgeführten Befragung unter 2.407 US-Smartphone-Nutzern würden lediglich 13 Prozent der Teilnehmer wegen eines faltbaren oder klappbaren Smartphone-Designs auf ein neues Gerät umsteigen. Noch geringer fällt das Interesse an KI-Funktionen aus, nur 12 Prozent nannten künstliche Intelligenz als Upgrade-Grund.

Unter iPhone-Nutzern liegt das Interesse an faltbaren Geräten mit 14 Prozent nur leicht höher. Branchenbeobachter erwarten, dass Apple sein erstes Foldable gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro vorstellen wird. Der Einstiegspreis soll bei rund 2.000 US-Dollar liegen.

Preis bleibt wichtigster Kaufgrund

Die Umfrage zeigt deutlich, dass klassische Kriterien weiterhin den Markt dominieren. Für 55 Prozent der Befragten ist der Preis der wichtigste Grund für ein Smartphone-Upgrade. Dahinter folgen längere Akkulaufzeit mit 52 Prozent sowie mehr Speicherplatz mit 38 Prozent.

Kamera-Funktionen spielen ebenfalls eine deutlich größere Rolle als KI oder Foldables. 27 Prozent nannten die Kamera als Kaufargument, 22 Prozent die Displaygröße.

Dagegen scheinen neue Farben oder besonders dünne Designs kaum Einfluss auf die Kaufentscheidung zu haben. Das dürfte auch für Apples Strategie rund um das ultradünne iPhone Air relevant sein, das zuletzt verstärkt über Design und Farbvarianten vermarktet wurde.

Apple Intelligence bislang ohne großen Effekt

Die Skepsis gegenüber KI-Funktionen überrascht nicht völlig. Bereits frühere Umfragen zeigten, dass viele Nutzer die bisherigen Funktionen von Apple Intelligence als wenig relevant für ihren Alltag empfinden. Zwar stieg das Interesse 2026 leicht an, insgesamt bleibt die Begeisterung jedoch deutlich hinter den Erwartungen der Branche zurück.

Interessant ist zudem, dass die 13 Prozent der Fold-Interessierten trotz der niedrigen Quote durchaus Potenzial bedeuten könnten. Viele Verbraucher hatten bislang noch nie ein faltbares Smartphone in der Hand. Gleichzeitig dürfte die tatsächliche Nachfrage deutlich sinken, sobald Preise von über 2.000 Dollar Realität werden.

Branchenbeobachter rechnen außerdem damit, dass faltbare iPhones zunächst nur begrenzt verfügbar sein werden. Eine flächendeckende Versorgung gilt laut Lieferkettenberichten erst ab 2027 als realistisch.