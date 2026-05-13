Snapseed 4.0 ist erschienen: Großes Update für die Benutzeroberfläche

Seit geraumer Zeit dürfen wir wieder über regelmäßige Updates der Bildbearbeitungsapp Snapseed berichten. Zwischenzeitlich wirkte es so, als hätte Google diese Applikation vergessen. Die vergangenen Updates haben etwas an der bestehenden Benutzeroberfläche gefeilt, hauptsächlich aber neue Funktionen eingepflegt. Mit diesem Update wird die komplette Benutzeroberfläche einem neuen Redesign unterzogen.

Snapseed 4 ist da

Mit Version 4.0 verpasst Google Snapseed nicht nur eine neue Oberfläche, sondern erweitert die App auch um frische Werkzeuge für cineastische Fotoeffekte. Der Workflow wirkt dadurch übersichtlicher und schneller, zudem lassen sich häufig genutzte Tools jetzt als Favoriten ablegen. Neu ist unter anderem das Werkzeug „Bloom“, das Lichtquellen mit einem weichen Glow versieht und so einen klassischen Retro- beziehungsweise Film-Look erzeugt. Ergänzend bringt das Update neue Lichtofen-Effekte mit, die an analoges Kinomaterial erinnern und sich flexibel anpassen lassen. Gerade Fans von Retro- und Filmlooks dürften sich das Update genauer ansehen. Anbei die vollständigen Release-Notes:

Aktualisierte Benutzeroberfläche und mehr Favoriten: Das überarbeitete Design der App ermöglicht dir einen flüssigeren und intuitiveren Workflow. Du kannst deinen Arbeitsbereich jetzt noch individueller anpassen, indem du deinen Favoriten mehr Tools hinzufügst. So hast du die am häufigsten verwendeten Funktionen immer schnell zur Hand.

Verleihe deinen Fotos mit „Bloom“ einen verträumten Glow: So bekommen sie eine weiche, ätherische Ausstrahlung, die an analoge Retro-Dunstfilter erinnert. Mit dem Tool „Bloom“ werden Lichtquellen zu einem sanften Strahlen ausgeweitet. Mit „Stärke“ steuerst du die Intensität, mit „Größe“ die Ausbreitung des Dunstschleiers und mit „Bereich“ bestimmst du präzise, welche Farbtöne zum Leuchten gebracht werden sollen.

Lichthofeffekte wie in alten Kinofilmen: Reproduziere den ikonischen rötlich-orangen Rand, wie man ihn aus analogen Filmen kennt. Dieser ist dem Effekt nach-empfunden, der durch die Reflexion des Lichts an der Trägerschicht des Films entsteht, und verleiht deinen Fotos einen authentischen Analogcharakter. Mit „Grenz-wert“ kannst du die gewünschten Lichtquellen auswählen und mit „Stärke“ die perfekte Farbintensität einstellen.

Update ist kostenfrei

Snapseed bleibt weiterhin kostenlos im deutschen App Store verfügbar, setzt iOS bzw. iPadOS 17 oder neuer voraus und kommt ohne Werbung, Abos oder In-App-Käufe aus. Google positioniert die App damit zunehmend als durchgängiges Werkzeug für Aufnahme und Bearbeitung – leistungsfähig, aber bewusst niedrigschwellig.

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Es lohnt sich also durchaus, der App einen kleinen Moment seiner Aufmerksamkeit zu schenken.

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