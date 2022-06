Home Betriebssystem iOS 16: Nervige Captchas sollen verschwinden

iOS 16: Nervige Captchas sollen verschwinden

Unter iOS 16 sollen Captchas bald der Vergangenheit angehören. Diese nervigen Bilderrätsel bremsen ständig Internetnutzer aus, etwa bei der Anmeldung an einem Onlinedienst oder dem Absenden eines Formulars. Sie sollen automatisierte Anfragen von Spam-Boys verhindern, sorgen aber dabei auch für Stress beim Verbraucher.

„Wählen Sie alle Bilder mit Hydranten!“ Captchas sind wohl bei fast allen Internetnutzern unbeliebt. Sie sollen automatisierte Abfragen von Bots verhindern, die etwa eine Spam-Welle auslösen können. Das Problem: Oftmals schützen diese Verbraucherschutzmaßnahmen Onlinedienste etwas zu wirkungsvolll vor dem Verbraucher.

Google und andere Anbieter von Captchas haben bereits Lösungen, um in vielen Fällen ohne das Lösen eines diffizilen Rätsels zu verifizieren, dass ein Nutzer echt und sein Anliegen legitim ist. Apple möchte Captchas nun ganz unnötig machen.

Neue Erleichterung kommt unter iOS 16

Unter iOS 16, aber auch macOS Ventura, sollen Websites Captchas in Rente schicken können. Stattdessen sendet das iPhone eine bestätigte Authentifizierung, die besagt, dass ein Nutzer mit einer Apple-ID aktiv ist.

Die Website lässt sich die Vertrauenswürdigkeit dieser Information anhand einer Übertragung von einer dritten Zertifizierungsstelle bestätigen, unter anderem ist Cloudflare ein Partner, der CDN-Betreiber ist auch bereits Apples Partner bei der Realisierung des iCloud Private Relay.

Hernach ist die Legitimation abgeschlossen.

Was kompliziert klingt, ist es auch. Es bleibt abzuwarten, wie rasch sich dieses an sich großartige Konzept auf breiter Front durchsetzt. Klar ist aber: Eine Zukunft so ganz ohne Passwörter und auch ohne sinnverwirrende Rätsel zur Bestätigung unserer Menschlichkeit, könnte großartig werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!