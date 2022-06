Home Apfelplausch WWDC-XXL-Talk: Unsere Meinung zu allen Neuheiten – Jetzt im Apfelplausch 244!

WWDC-XXL-Talk: Unsere Meinung zu allen Neuheiten – Jetzt im Apfelplausch 244!

Heutiger Sponsor: CleanMyMac X (Exklusiven Apfelplausch Rabatt holen)

Die WWDC ist vorbei, die Eindrücke haben sich ein wenig gesetzt. iOS 16 haben wir auch schon ein wenig ausprobiert, aber wirklich nur ganz oberflächlich. Unsere Gedanken zu den Neuerungen wollen wir aber heute trotzdem ausführlich mit euch teilen.

Apples WWDC 2022 geht bald zu Ende, die Keynote war am vergangenen Montagabend deutscher Zeit. iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 und neue MacBooks wurden vorgestellt.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Allgemeines zum Event

Intro und Allgemeines zum Event 00:09:50: Alles zu iOS 16

Alles zu iOS 16 01:13:00: Sponsor CleanMyMac: (Zum 5 % Rabatt für Plausch-Hörer!)

01:16:00: Was kann iPadOS 16?

Was kann iPadOS 16? 01:23:30: macOS Ventura

macOS Ventura 01:33:30: watchOS 9

watchOS 9 01:42:00: Der M2, MacBook Air & MacBook Pro

Unser Sponsor: MacPaw

MacPaw CleanMyMac X: über 49 Tools des Programmes helfen euch, mehr Speicherplatz / Performance auf neuere und ältere Macs zu bringen. Wenn ihr Macs mit geringem Speicher nutzt oder für den Verkauf bzw. Wechsel auf macOS Ventura wieder einmal ausmisten wollt, ist CleanMyMac sehr spannend!

CleanMyMac ist von Apple autorisiert für den macOS App Store und wurde 2021 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet!

Und als Apfelplausch Hörer könnt ihr 5 % bei der Premium-Version sparen!

→ Apfelplausch-Rabatt für CleanMyMac X einlösen

Relativ viel Licht und überschaubare Schatten

Die Keynotes von Apple fassen wir immer relativ nüchtern zusammen, dennoch haben wir natürlich auch persönliche Meinungen zu Apples Performance. Die fiel die letzten Keynotes eher skeptisch aus, das war diesmal etwas anders. Apple hat keine Zauberei gezeigt, die Neuerungen von iOS 16 sind keine Raketentechnik, auch wenn Apple hier und da mal wieder ein wenig so tut, alles in allem jedoch wurden runde Updates mit ergiebigen Neuerungen angekündigt. Einige davon haben einiges an Potenzial.

Und die Hardware?

Auch hier ein durchwachsenes Bild: Apple hat ein spannendes MacBook Air vorgestellt und ein MacBook Pro, mit dem wir nichts anfangen können.

Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören dieser ziemlich lang ausgefallenen Sondersendung zur Keynote.

