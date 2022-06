Home Betriebssystem Spannend: Push-Nachrichten von Websites werden unter iOS 16 und Ventura unterstützt

Apple bringt neue Push-Benachrichtigungen für Safari: So können Webseiten Nutzern in Zukunft ebenfalls Push-Nachrichten senden. Am Mac ist dies bislang schon möglich, wenn auch mit Verrenkungen. Am iPhone und iPad ist diese Option neu.

Apple hat eine interessante Neuerung für Web-Apps und Webseiten angekündigt. Web-Apps sind Angebote, die mittels moderner Websprachen realisiert sind und sich für den Nutzer in weiten Teilen wie eine native App anfühlen. Wie das konkret aussehen kann, haben wir an einem prominenten Beispiel hier für euch getestet.

Man kann Web-Apps auf den Homescreen legen, sie aber auch über die Lesezeichen in Safari aufrufen. In Zukunft können nun Webseiten auch am iPhone Push-Nachrichten senden, wie native Apps. Am Mac ist dies über Umwege und eine Mitgliedschaft im Entwicklerprogramm schon lange möglich.

Neue Push-Nachrichten von Webseiten kommen 2023 aufs iPhone

Apple wird mit iOS 16 und macOS Ventura Websites die Möglichkeit bieten, Push-Nachrichten zu senden, wie das Unternehmen im Rahmen der WWDC über sein WebKit-Team mitteilte. Die erhält der Nutzer auch, wenn Safari und damit die betreffende Website geschlossen ist. Diese Bushs dürfen allerdings keine stillen Hintergrund-Pushs für Systemmitteilungen sein, sondern müssen dem Nutzer eine Information präsentieren. Zudem muss der Nutzer über einen doppelten Bestätigungsschritt in Form eines Buttons und einer nachgeschalteten Zustimmung den Push einschalten.

Am Mac ist das neue Feature bereits Bestandteil der Beta von Ventura, am iPhone und iPad soll die Funktion 2023 kommen. Mit dieser Neuerung könnte Apple ein weiteres Argument in die Hand bekommen, die Öffnung des App Stores zu verweigern. Ein Hauptkritikpunkt an Web-Apps am iPhone war bisher stets die fehlende Unterstützung wichtiger Systemfunktionen wie etwa Push-Nachrichten.

