Apple erhöht den Preis für den Akkutausch im MacBook

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Juni 2022 um 12:09 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Die Inflation macht weder vor Menschen noch Unternehmen halt, auch nicht vor Apple. Ob der iPhone-Konzern deshalb am Hungertuch nagt, steht auf einem anderen Blatt. Die aktuellen Entwicklungen nimmt der Konzern zum Anlass, die Preise für den Akkutausch im MacBook zu erhöhen.

Akkutausch wird teurer

Apple nutzt seine Keynotes gerne, um die Servicepreise für Reparaturen anzupassen. Die WWDC22 macht diesbezüglich leider keine Ausnahme. Nicht nur das MacBook Air/ MacBook Pro 13″ sind teurer geworden, auch die Preise für den Austausch eines Akkus wurden erhöht. Für den Akku-Tausch außerhalb der Garantie muss man bei den verschiedenen Modellen des MacBook Pro jetzt generell 229 Euro statt bislang 209 Euro berappen. Wer das zwischen 2015 und 2019 erhältliche MacBook besitzt und dort den Akku ersetzen lassen will, bezahlt jetzt wie beim MacBook Pro 229 Euro statt zuvor 209 Euro. Der Reparaturpreis für den Akkuaustausch im MacBook Air kostet nun statt 139,00 Euro 149,00 Euro.

Die neuen Preise lassen sich bereits auf der Übersichtsseite „Service und Reparatur des Mac“ nachlesen und sind ab sofort gültig. Bereits abgegebene Reparaturen werden noch zu den alten Konditionen durchgeführt.

Auch für das Zubehör wird es teurer

Neben den Preisen für den Akkutausch im MacBook muss man auch für das Zubehör etwas tiefer in die Tasche greifen. So fallen für den Batterietausch außerhalb der Garantie bei den verschiedenen Versionen des Magic Keyboard, der Magic Mouse und dem Magic Trackpad jetzt jeweils 39 statt bislang 35 Euro an. Der Hersteller weist zudem darauf hin, dass diese Preise für das offizielle Reparaturangebot über den Apple Support oder einen Apple Store gelten. Wer das Gerät bei Apple einsenden möchte, muss unter Umständen eine Versandpauschale in Höhe von 11,60 Euro einkalkulieren. Bei Dritten, die von Apple offiziell zertifiziert sind, können die Preise abweichen. Oftmals kommt eine eigene Servicepauschale hinzu.

