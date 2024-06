Home Daybreak Apple Elon Musk wütet gegen Apple | KI nur für die neuesten iPhones | mehr Freiheiten unter iOS 18 – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Elon Musk ärgert sich über Apple. Der iPhone-Konzern stattet seine Geräte mit einem direkten Draht zu ChatGPT aus und das gefällt dem Tesla-Gründer gar nicht. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr hier. Außerdem befassen wir uns mit einer anderen, eher traurigen Tatsache.

Willkommen zum Überblick am Morgen.

Elon Musk mag sich nicht so recht mit den guten Verbindungen zwischen Apple und OpenAI abfinden. Das mag einerseits an der Tatsache liegen, dass er selbst vor Jahren zu den Gründungsmitgliedern von OpenAI zählte und nun ansehen muss, wie das Startup die Weltmarktführung in Sachen KI an sich reißt, es gibt aber auch andere Überlegungen, die ihn zu seiner lautstarken Ablehnung der angekündigten ChatGPT-Anbindung an ans iPhone treiben dürften, hier dazu mehr Input.

Apple Intelligence lässt viele im Regen stehen

Apple hat bei KI zwar geliefert, doch die neue KI-Offensive lässt viele Nutzer im Regen stehen. Wer nicht gerade das aller neueste iPhone hat, guckt in die Röhre, am Mac sieht es zwar besser aus, doch die Unzufriedenheit unter Nutzern ist groß, hier die Infos.

Das Kontrollzentrum wird geöffnet

Apple lässt unter iOS 18 tatsächlich eine Öffnung des Kontrollzentrums zu: Nutzer können hier nicht nur selbst ein wenig Hand anlegen, Entwickler können auch ihre Apps einbinden, hier die Details.

So passt ihr iOS 18 an

iOS 18 bietet neue Möglichkeiten der individuellen Anpassung an die eigenen Vorlieben, das gilt etwa für die Farben von App-Icons. Wie ihr hier eigene Akzente setzen könnt, dazu mehr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

visionOS 2 ist zuletzt ein wenig in den Hintergrund gerückt, allzu spektakulär sind die Neuerungen tatsächlich auch nicht. Immerhin, einige Verbesserungen gibt es aber doch, dazu mehr hier.

Apple stärkt die Fitness auf der Uhr.

App,Die Apple Watch wird seit je her als Fittness-Gadget beworben, diesn Fokus greift Apple im jüngsten Update wieder auf. Welche Verbesserungen watchOS 11 für Sportler bietet, dazu mehr hier.

Die iOS 18-Beta 1 kommt ohne viele Neuerungen.

Wer sich schnell entschlossen die erste Beta von iOS 18 geladen hat, mag enttäuscht sein. Allzu viel Neues ist noch nicht da, tatsächlich starten viele neue Funktionen auch erst später und zwar teils deutlich später, hier die Infos.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

