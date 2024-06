Home Betriebssystem iOS 18: Diese Neuerungen sind nicht Teil der Beta

Apple hat gestern Abend iOS 18 vorgestellt und die erste Beta ist auch schon verfügbar. Denen, die sie bereits testen, ist aber schnell etwas aufgefallen: So viel gibt es gar nicht zu entdecken. Der Schein trügt auch nicht, vieles, was in iOS 18 neu ist, kommt erst teils deutlich später.

Apples neues iPhone-System iOS 18 ist seit gestern Abend als erste Beta für Entwickler verfügbar. Die Beta läuft ersten Berichten unter anderem von euch nach auch ganz gut. Das mag auch daran liegen, dass noch nicht viel drin ist, das Probleme verursachen könnte. Oder mit anderen Worten: Viele Neuerungen sind noch nicht verfügbar.

iOS 18: Welche Features noch nicht da sind

Da wäre einmal der dickste Brocken der Neuerungen, Apple Intelligence. Abgesehen davon, dass diese ohnehin zunächst nur in US-Englisch verfügbar ist, ist sie auch für US-Kunden noch nicht nutzbar. Apple Intelligence soll im Herbst erscheinen, somit könnte es gut sein, dass es erst mit Start der neuen iPhones los geht.

Übrigens: Ihr braucht Minimum ein iPhone 15 Pro, um etwas von der Intelligenz mitzubekommen.

Neue Mail-App

Die Mail-App wurde tatsächlich erneuert, kann jetzt etwa Nachrichten sortieren, nach Rechnungen, Werbung oder wichtigen Nachrichten – allerdings, noch nicht jetzt.

Irgendwann später im Jahr sollen die Neuerungen kommen.

Neue Safari-Features

Safari soll unter iOS 18 Websites zusammenfassen und wichtige Fakten herausfiltern, dafür wurde der Reader überarbeitet. Allerdings, keine Spur von den Neuerungen in der Beta.

RCS

Ihr ahnt es: Auch RCS für die Nachrichten-App, ein netzübergreifender Messaging-Standard, soll zwar kommen, ist aber noch nicht da.

Wann genau Apple jeweils die Neuerungen ausrollen wird, ist nicht klar. Oft wurde von „later this year“ gesprochen, oft vom Herbst. Das ist nicht sehr konkret und aus Erfahrung weiß man, dass daraus auch gut das nächste Jahr werden kann. Stand jetzt gibt es also kaum einen zwingenden Grund, sich in die Beta zu stürzen.

