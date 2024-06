Home Apps Camera M in Version 7.4 überarbeitet das UI für das iPad

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Juni 2024 um 07:21 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Was bei uns vielleicht seltsam anmutet, ist in anderen Ländern und Kulturen Standard – das Fotografieren mit dem iPad. Ergonomie und Qualität der Kamera einmal außen vor gelassen, ist das verständlich. Das deutlich größere Display dient in diesem Fall als Sucher und ist zum Sehen einfach angenehmer. Das haben auch diverse Drittanbieter in Sachen Kamera-Apps erkannt und portieren ihre App auf das Tablet. Dazu zählt auch Camera M, die ihre iPad-Variante umfassend überarbeitet haben.

Camera M in Version 7.4 mit optimierter Benutzeroberfläche

Camera M ist schon seit geraumer Zeit auf dem iPad verfügbar, mit dem Update auf Version 7.4 nahmen sich die Entwickler jedoch die Benutzeroberfläche noch einmal vor und überarbeiteten diese grundlegend. So ist nun endlich auch ein Einhand-Modus dazugekommen. Anbei einmal die vollständigen Release-Notes im Überblick:

Dieses Update konzentriert sich hauptsächlich auf die iPad-Benutzeroberfläche. Wir haben beschlossen, die gesamte Benutzeroberfläche zu verbessern, um sie ergonomischer und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Normalerweise halten wir iPads mit beiden Händen, was sich stark von der einhändigen Nutzung von iPhones unterscheidet. Deshalb haben wir die rechte Hand für alle wichtigen Kamerasteuerungsfunktionen reserviert und die linke Hand für manuelle Bedienelemente und Werkzeuge. In der Zwischenzeit haben wir alle Bedienelemente in der unteren Mitte entfernt. Dies sollte einen erheblichen Unterschied in der Art und Weise machen, wie Sie Camera M auf Ihrem iPad verwenden.

Außerdem haben wir die Aufnahmeeinstellungen größer und besser lesbar gemacht – damit sie schneller zugänglich sind. Jeder Bildschirm wurde optimiert, um ergonomischer und benutzerfreundlicher zu sein. Wir würden gerne Ihre Meinung zu diesen Änderungen hören.

Weitere Fehlerbehebungen

Die Fotoaufnahme mit Siri-Kurzbefehlen funktioniert jetzt wie vorgesehen

Die Anzeige von HDR-Fotos ist jetzt nur auf geeigneten Bildschirmen verfügbar

Einmalkauf

Für Bestandskunden ist das Update kostenfrei, das ist die eine gute Nachricht. Die andere gute Nachricht, die App wird für einem Einmalpreis von 8,99 Euro angeboten. Angesichts der jüngsten Entwicklungen um Apps im Abo wie Camera+, Apfelpage berichtete, sollte man zukünftig bei solchen Anbietern etwas vorsichtiger agieren.

