visionOS 2: Diese Detailverbesserungen bekommt die Brille

visionOS 2 erhielt nur recht wenig Aufmerksamkeit während der Keynote: So groß ist das Update nicht und das mag manche enttäuschen, aber Apple hat die Aufmerksamkeit zuletzt spürbar auf andere Themen gelenkt. Einige interessante Neuerungen zu visionOS 2 gibt es aber doch.

Apple hat gestern auch visionOS 2 vorgestellt, hier einige grundlegende Fakten. Das Update für die Brille fiel eher enttäuschend aus: visionOS 2 ist das erste große Update für das derzeit innovativste Apple-Gadget, das allerdings noch deutlich Luft nach oben hat, soll es ein neues VR-Zeitalter begründen. Dementsprechend hatten sich Beobachter ein umfassendes Paket erhofft, das nun nicht kam.

visionOS 2 bessert an einigen Stellen nach

Einige sinnvolle Verbesserungen gibt es aber doch: So werden verbundene Hardwaretastaturen nun auch in Umgebungen eingebettet. Wer am Magic Keyboard oder dem MacBook arbeitet, sieht die Tastatur nun auch in einer ausgewählten Umgebung, also etwa am Strand oder auf dem Mond, das war zuvor nicht der Fall.

Der Home-Bildschirm von visionOS kann nun bearbeitet werden, Nutzer können also auch die Ansicht der App-Icons anpassen, das bezieht sich auch auf iPad-Apps, die zuvor immer im Ordner für kompatible Apps zu finden waren. Diese können jetzt auch aus diesem entnommen und an beliebiger Position in der Home-View eingefügt werden.

Und zuletzt sollen sich Videos in Safari deutlich besser machen. Filme im Browser sollen nun in jeder Umgebung eine deutlich bessere Figur machen.

visionOS 2 liegt aktuell in einer ersten Beta für Entwickler vor, die finale Version folgt im Herbst für alle Nutzer.

-----

