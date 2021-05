Home Daybreak Apple Das iPad Pro ist superschnell | Apple TV+ hat kaum Zuschauer | Kommt die Apple-Spielkonsole? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wie viele Zuschauer hat eigentlich Apple TV+? Allzu viele Menschen können es nicht sein, konkrete Zahlen von Apple gibt es inzwischen ohnehin eher selten, in diesem Fall hat man aber wohl auch guten Grund, keine zu liefern. Im Vergleich mit Netflix und Co. kann Apple TV+ sich nur verstecken. Gar nicht verstecken braucht sich dagegen das iPad Pro 2021. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple TV+, ich sage euch, hat es schwer – nach wie vor: Nicht sehr viele Zuschauer versammelt der Streamingdienst aus Cupertino und das, obwohl er bereits Ende vorletzten Jahres an den Start ging. Zum Vergleich: Disney+, ähnlich lange am Markt, ist inzwischen bereits dreistellig bei den Abonnenten und die zahlen sogar mehrheitlich. Apple TV+… aber lest selbst.

Das iPad Pro ist superschnell

Erinnert sich noch jemand an die Präsentation der ersten M1-Macs? Damals hatte Apple eine Reihe von Entwicklern in der Keynote auftreten lassen und die nannten den neuen Chip unter anderem „superschnell“. Nun, superschnell ist das neue iPad Pro mit M1-Chip auf jeden Fall auch. Schneller noch als das MacBook Pro mit 16 Core i9-Kernen, allerdings fragt man sich ein wenig, was der Nutzer mit so viel Leistung auf einem Tablet anfangen möchte, hier weitere Details.

Baut Apple eine eigene Spielkonsole?

Angeblich sollen sogar exklusive Titel von Ubisoft auf dem Gadget laufen, das Apple aktuell zusammenbettelt, allerdings ist völlig unklar, wann und ob es jemals auf den Markt kommen wird, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Da ist eine neue Serie auf Apple Tv+ im Anflug: Sie startet Anfang Juni und erscheint in acht Folgen auf dem Streamingdienst von Apple und nun ist ein erster Trailer hierzu erschienen. Der Stoff basiert übrigens auf einer Romanvorlage.

Apple holt sich einen Werbemanager von Facebook, gute Idee?

Man darf sich schon die Frage stellen: Ist das jetzt klug? Oder wenn schon nicht diese Frage, so doch auf jeden Fall die Frage: Ist das ein gutes Timing? Apple hat sich einen Werbestrategen geholt, der früher Anzeigen für Facebook verkauft hat, hier dazu mehr.

Wo ist kann auch als Messenger genutzt werden.

Gut, so hatte Apple sich das sicher nicht gedacht: Einem deutschen Sicherheitsforscher ist es nun gelungen, über das Wo ist-Netzwerk nicht nur GPS-Koordinaten von AirTags weiterzuleiten, sondern auch beliebige Nachrichten. Ebenfalls ein Deutscher war es, der unlängst den ersten Jailbreak für die AirTags vorstellt. Vor diesem Hintergrund wird man bei Apple aktuell wohl ordentlich rotieren, um das Wo ist-Netzwerk und sein neues Ortungsprodukt ein wenig mehr abzusichern.

Und an dieser Stelle sei noch auf die gestrige Folge unseres Apfelplausch verwiesen, quasi als Hörfutter für den freien Tag.

Genießt die Ruhe!

-----

