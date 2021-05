Home Apfelplausch Buntes MacBook Air | AirTag im Härtetest | Touch ID im iPhone 13 – JETZT im Apfelplausch 192!

Buntes MacBook Air | AirTag im Härtetest | Touch ID im iPhone 13 – JETZT im Apfelplausch 192!

Was leisten die AirTags nun eigentlich im Alltag? Wir gehen dieser Frage einmal mehr nach und sprechen außerdem über weitere Sicherheitsprobleme in Zusammenhang mit den kleinen Ortungsscheiben. Außerdem müssen wir über WhatsApp sprechen und bunte MacBooks und… ach über so einiges… Willkommen zur Episode 192 des Apfelplauschs.

Podcast direkt anhören

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro

Intro 00:02:30: AirTags im Härtetest: Erfahrungen aus Romans Alltag

AirTags im Härtetest: Erfahrungen aus Romans Alltag 00:17:00: Hörermails: Apple-Watch-Herzfrequenzmessung ungenau?

Hörermails: Apple-Watch-Herzfrequenzmessung ungenau? 00:27:40: AirTags gehackt? Das ist dran!

AirTags gehackt? Das ist dran! 00:32:10: iPhone-13-Gerüchte: Kamera, Design, Touch ID und mehr

00:45:10: MacBook Air vor Redesign? Prosser leakt angeblichen Prototypen

MacBook Air vor Redesign? Prosser leakt angeblichen Prototypen 00:59:20: WhatsApps Datenschutzrichtlinie bald Pflicht: Aktuelle Informationen

WhatsApps Datenschutzrichtlinie bald Pflicht: Aktuelle Informationen 01:05:15: Epic vs. Apple: Das Neuste aus dem Prozess

Epic vs. Apple: Das Neuste aus dem Prozess 01:18:00: Ist die Apple Watch Series 3 unbrauchbar geworden?

Ist die Apple Watch Series 3 unbrauchbar geworden? 01:22:00: App-Tracking-Feature: Fazit nach ein paar Wochen – Tracking nicht per se schlecht!

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span></span>

AirTags im Härtetest

Apples AirTags sind inzwischen ein paar Wochen auf dem Markt und nach unserem ersten Test nach 24 Stunden hatten wir nun etwas mehr Gelegenheit herauszufinden, was ein AirTag alles kann – und was nicht. Bevor ihr hier auf Apfelpage.de darüber lest, was wir herausgefunden haben, hört ihr es im Apfelplausch.

Und zwar noch, bevor wir wie üblich zur Hörer-Post von euch kommen, die sich unter anderem mit der Apple Watch beschäftigt.

Neue Gerüchte zum iPhone 13

Die Kamera soll wieder einmal größer werden, heißt es, zudem kommt ein eigenes 5G-Modem von Apple wohl später, hieß es auch. Dafür kommt eventuell Touch ID in das iPhone zurück, das freut uns.

Werden die MacBooks bunt?

Zu dieser Frage muss ich wohl nichts mehr groß sagen, hier seht ihr, was ein buntes MacBook bedeuten könnte und wir sprechen in der Sendung darüber, wie uns das gefiele.

WhatsApp und der Datenschutz

Tja nun, was will man da sagen: WhatsApp will seine neue Datenschutzrichtlinie mit aller Macht bei allen Nutzern durchdrücken, der Hamburgische Datenschutzbeauftragte will verhindern, dass sie vollstreckt wird und WhatsApp fühlt sich ganz furchtbar missverstanden von aller Welt. – wie traurig.

Epische Fakten

Der App Store bringt Apple noch an den Bettelstab, zumindest sollen wir das denken, wie sich etwa aus dieser Schilderung der Ausgaben Apples entnehmen lässt, andere Akteure wie Microsoft sehen das ganz anders. Und es bleibt auch die Frage: Wieso bekommt Apple den Spam nicht in den Griff?

Und zum Schluss sprechen wir noch ein bisschen über Ärger mit der Apple Watch Series 3 und Ärger mit dem App-Tracking und Lukas verrät euch, wieso er sich für Facebook einsetzt in dieser kontroversen Thematik.

Podcast direkt anhören

